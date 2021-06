Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a prezentat programul electoral ”Medicină accesibilă pentru toți”, care are drept scop dezvoltarea sistemului de sănătate. Printre propunerile lansate de PCRM şi PSRM este şi majorarea cu 40 la sută a salariilor în sistemul public de sănătate."Fiecare sat sau comună va avea un centru medical și o farmacie. Toate instituțiile medicale din toate localitățile țării vor fi racordate la sistemele de alimentare cu apă, canalizare și căldură. Copiii sub vârsta de 18 ani, femeile gravide, mamele pe parcursul a unui an după nașterea copilului și pensionarii vor fi asigurați cu servicii stomatologice gratuite", a declarat candidatul pe listele Blocului PCRM-PSRM, Rita Manoli.Programul propus de Blocul PCRM - PSRM include asigurarea completă a instituțiilor medicale cu personal calificat, implementarea unor sisteme digitale și informaționale moderne în sfera asistenței medicale, diagnosticarea în masă a stării de sănătate a populației şi perfecționarea sistemului de reabilitare a pacienților cu boli cronice. Comuniştii şi socialiștii mai intenţionează să îmbunătăţească sistemul medicamentelor compensate.