Blocul avariat de la Otaci va fi demolat de un agent economic contractat de autorităţi

Astăzi antreprenorul a adus tehnica necesară pentru lucrările care ar putea dura o lună. Între timp, sinistraţii vin disperaţi zi de zi la locul unde s-a prăbuşit o parte a clădirii, în speranţa că vor da cu ochii de reprezentanţi ai Guvernului care să le spună cum vor fi ajutaţi şi ce să facă mai departe.



"Am rămas goi şi fără acoperiş deasupra capului. Am cinci copii şi nu am unde trăi. Iar Guvernul nu face nimic, nu ne spune nimic, unde vom trăi, unde vom ierna."



"Nici un fel de ajutor. Maia Sandu stă în birou şi se gândeşte doar la ea, la oameni deloc. Numai cu promisiuni ne hrăneşte în fiecare zi. Zice că ba vine azi, mâine, dar nu mai vine."



Câţiva sinistraţii revoltaţi şi-au spus şi astăzi păsul jurnaliştilor. Oamenii sunt nemulţumiţi că nici la o săptămână după ce s-au pomenit în drum, nimeni din oficialii de rang înalt de la Guvern nu a venit să discute cu ei. Mai mult, unii

sunt indignaţi de faptul că în seara de 19 iunie, în timp ce locatarii panicaţi erau evacuaţi din blocul care apoi s-a prăbuşit, ministrul de Interne, Andrei Năstase, a preferat să-şi petreacă seara la Filarmonică, la o lansare de carte.



"Ei stau în birouri şi îşi adună degeaba lucrători în jurul lor. Reprezentantul ei a fost la concert şi a ascultat operă, în timp ce oamenii sufereau, plângeau, neştiind unde să-şi găsească adăpost."



Între timp, cei de la situaţii excepţionale au decis să înceapă lucrările de demolare de la etajele superioare.





"Să nu fie afectate atât clădirile Adiacente, cât şi chiar din zona de risc la moment. Acesta este de durată, o să fie pe etape foarte strict reglementate fiecare aceste lucrări", a declarat Vitalie Vicol, şef Direcţia Situaţii Excepţionale a mun. Edineţ.





"Ne străduim să nu includem factorul uman doar tehnica necesară. Tehnica predispusă pentru acest tip de lucrări. Blocul de alături rămâne deja expertiza să decidă."