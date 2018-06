Blockbuster-ul cu supereroi Black Panther, marele câştigător al galei MTV Movie & TV Awards 2018

Blockbuster-ul cu supereroi ''Black Panther'' a fost marele câştigător al ediţiei din 2018 a MTV Movie & TV Awards, obţinând patru premii din şapte nominalizări, în cadrul galei desfăşurate pe 16 iunie la Los Angeles şi difuzate pe 18 iunie, informează Reuters.

Ediţia de anul acesta a nonconformistei gale, ai cărei câştigători - desemnaţi prin votul publicului - sunt recompensaţi cu trofee în forma unor pungi de popcorn, a fost găzduită de actriţa de comedie Tiffany Haddish.

Cu încasări de 1,3 miliarde de dolari la nivel global, "Black Panther" şi-a adjudecat trofeele la categoriile "cel mai bun actor într-un film" (Chadwick Boseman), "cel mai reuşit personaj negativ" (Michael B. Jordan), "cel mai bun erou" (Chadwick Boseman) şi "filmul anului".



Boseman, care joacă rolul unui lider african fictiv Wakanda, a oferit trofeul câştigat unui bărbat fără legătură cu Hollywood-ul. "Un premiu pentru cel mai bun erou este uimitor, dar şi mai bine este să oferim recunoaştere eroilor din viaţa reală", a declarat actorul, invitându-l pe scenă pe James Shaw Jr., electricianul de 29 de ani ce l-a dezarmat pe atacatorul care a ucis patru persoane la un outlet Waffle House din Nashville, în luna aprilie, şi a salvat vieţile mai multor clienţi. "Va sta la tine acasă", i-a spus Boseman, înmânându-i trofeul.





Şi de această dată, reţeaua MTV, cunoscută pentru galele sale neconformiste, a sfidat clasificările de gen, plasând femeile şi bărbaţii împreună în categorii dedicate interpretării, pentru a sublinia egalitatea şi fluiditatea genurilor, scrie agerpres.ro.

"Stranger Things" a câştigat la categoria "serialul anului" , în timp ce adolescenta Millie Bobby Brown, în vârstă de 14 ani, a fost recompensată cu premiul pentru cel mai bun actor dintr-un serial pentru prestaţia sa din "Eleven". Tânăra britanică, care şi-a şters contul de Twitter săptămâna trecută după o serie de comentarii pline de ură, s-a folosit de discursul său de acceptare a premiului pentru a vorbi despre hărţuire (bullying). "Dacă nu aveţi nimic frumos, pur şi simplu nu spuneţi. Nu ar trebui să existe loc în această lume pentru bullying, nu am de gând să o tolerez şi nici voi nu ar trebui să o faceţi", a declarat ea.



Actriţa din "Wonder Woman", Gal Gadot, a câştigat premiul pentru "cea mai bună luptă împotriva sistemului" în timp ce "Keeping Up with the Kardashians" a fost votat cel mai bun reality-show.



De asemenea, gazda galei din acest an, Tiffany Haddish a fost recompensată cu premiul pentru cea mai bun prestaţie într-o comedie pentru interpretarea din "Girls Trip" (2017), în timp ce starul din "Jurassic World" şi "Avengers: Infinity War", Chris Pratt, a primit Generation Award, un premiu acordat anual, printre cei recompensaţi în alţi ani figurând nume mari ale industriei cinematografice ca Tom Cruise, Sandra Bullock şi Will Smith.

Actriţa şi scriitoarea Lena Waithe, care anul trecut a devenit prima femeie de culoare care a câştigat un premiu Emmy pentru scenariu, a fost recompensată cu MTV Trailblazer Award.