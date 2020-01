Bitcoin este deja istorie. O nouă monedă virtuală şi-a crescut valoarea cu aproape 500%

Valoarea Bitcoin a urcat în primele zile ale anului 2020, dar nu a reuşit să genereze câştiguri semnificative, dezamăgindu-i astfel pe traderi şi investitori. Totuşi, chainlink, o criptomonedă din top 20 care se tranzacţionează sub numele de „link”, cu o capitalizare de piaţă de 800 de milioane de dolari, a crescut deja cu 25% în 2020, ajungând astfel la o creştere an la an de 500%.Preţul Chainlink a atins un maximum de de 4,55 de dolari, în creştere cu 1800% de la începutul lui 2019.Creşterea a fost influenţată de faptul că a existat un interes în creştere pentru monedă din partea Chinei, unde există cel mai mare volum de tranzacţii cu monede virtuale. „Dezvoltatorii Chainlink lucrează cu băncile pentru dezvoltarea de contracte inteligente, la fel fac şi companii mari precum Google, s-a creat astfel în mod natural entuziam în jurul potenţialului platformei de a se dezvolta”, a spus Simon Peters, un analist de investiţii citat de publicaţia internaţională Forbes, citat de businessmagazin.ro