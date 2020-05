Bisericile şi mănăstirile, deschise din nou pentru enoriaşi. Creştinii vor avea voie însă doar în curtea lăcaşelor de cult şi vor fi obligaţi să poarte măşti

Autorităţile deschid bisericile şi mănăstirile pentru enoriaşi. Începând cu această duminică vor fi permise slujbele cu participarea creştinilor. Cu o singură condiţie: oamenii vor avea voie doar în curţile bisericilor, nu şi în interior. Decizia a fost anunţată cu puţin timp în urmă de către premierul Ion Chicu, după şedinţa Comisiei pentru Situaţii Excepţionale.



„O altă condiţie este să fie respectate toate normele şi să fie respectată distanţa socială de doi metri. De asemenea, oamenii vor trebui să poarte măşti de protecţie”, a declarat Ion Chicu.

Tot astăzi, într-o postare pe Facebook, şeful statului, Igor Dodon a scris că a discutat despre reluarea slujbelor religioase, în cadrul unei întrevederi cu Episcopul de Bălți și Fălești, Markel.

"Am examinat diverse chestiuni ce țin de susținerea Bisericii Ortodoxe în țara noastră. Am menționat că mereu am apărat și voi continua să apăr tradițiile și credința ortodoxă", a declarat Igor Dodon.

Amintim că în perioada stării de urgență, preoţii din toată țara nu au putut ţine slujbe cu prezenţa enoriaşilor. Feţele bisericeşti au putut ţine slujbe, care au putut fi transmise on line, la televiziunea publică şi radio.