Biserica nu-şi lasă enoriaşii la nevoie. Mitropolia Basarabiei ajută adolescenţii rămaşi pe drumuri să-şi găsească un rost în viaţă

Biserica nu-şi lasă enoriaşii la nevoie. Mitropolia Basarabiei reuşeşte, de la an la an, să ajute adolescenţii rămaşi pe drumuri să-şi găsească un rost în viaţă.



"De la opt luni m-a crescut bunica până în clasa a opta. În clasa a opta ea a decedat"



În acest an, reprezentanţii Misiunii "Diaconia" vor oferi asistenţă pentru şase fete care au între 16 şi 18 ani. Cazate la un centru special, fetele sunt înmatriculate şi la o şcoală de meserii, astfel încât după un an să poată fi angajate.

Sub acelaşi acoperiş, fetele se bucură de o atmosferă de familie. Împreună frecventează cursurile unei şcoli profesionale, au grijă de casă şi îşi fac planuri de viitor.



"Când am venit aici nu eram aşa de responsabilă. Şi-am învăţat să gătesc, să fiu responsabilă, să fiu organizată. Şi ce vei face primul lucru când vei ieşi? Vreau să lucrez la salon şi să am casa mea. Măcar să ştiu că am unde dormi şi gata. Cred că mai mult nu vreau nimic. ".



" Tatăl meu a decedat, dar mama a fost scoasă din drepturile părinteşti pentru că m-a lăsat...Până a ajunge aici, am trăit într-o familie, m-au adoptat. De la doi ani, până la şaptesprezece, până am venit aici m-au ajutat.



În curând, patru din cele şase fete îşi vor lua certificatele de bucătar-cofetar, iar celelalte două de frizer.



"La practică sunt multe lucruri pe care noi le învăţăm. Cum să facem pască, cum să facem un tort, un napoleon. Învăţăm multe lucruri care ne vor fi de folos."



Pe durata proiectului, fetele sunt instruite de trei pedagogi, care le sunt alături în regim non-stop.



"Acuma punem baza pe activităţile cum să-şi găsească un loc de muncă, cum să caute o gazdă, să înveţe a gestiona banii", a spus pedagogul social Ecaterina Urâtu.



Proiectul "Apartamentul social" al Misiunii Diaconia a fost lansat în 2007 la Orhei, iar de mai bine de cinci ani îşi desfăşoară activitatea la Chişinău. În toată această perioadă, organizaţia a ajutat 67 de copii bătuţi de soartă.