BISERICĂ NOUĂ LA LOGĂNEŞTI. Lăcaşul sfânt a fost renovat capital timp de trei ani

Zi specială pentru locuitorii din satul Logăneşti, raionul Hânceşti. A fost sfinţită biserica din localitate, după ce lăcaşul a fost supus unor lucrări de reconstrucţie.

Slujba de sărbătoare, la care au asistat zeci de enoriaşi, a fost oficiată de un sobor de preoţi în frunte cu episcopul Petru de Ungheni şi Nisporeni.



Reconstrucţia a durat trei ani, timp în care lăcaşul nu şi-a închis uşile pentru cei care au vrut să se roage.



"Trebuia ca să fie dată până la piatră tencuiala, ca să fie tencuială nouă şi pictură nouă. Slava Domnului s-au găsit ctitori din satul acesta care astăzi a întins o mână de ajutor", a spus Episcopul de Ungheni şi Nisporeni, PS Petru.



"Toţi au întins mâna, de la pensioneri, de la copil, de la mic şi până la mare şi s-a ajuns într-o stare foarte frumoasă."



"Toată reparaţia în înăuntru şi pe din afară, acoperişul, tot, tot, înainte nu era în aşa situaţie şi mulţumim Domnului."



"Îi foarte frumoasă, oamenii au dat toţi ajutor care şi cum au putut. Nici nu ne-am aşteptat că o să se primească aşa de frumoasă."



Toate cheltuielile pentru lucrări au fost suportate, în mare parte, de localnici, dar şi de mai mulţi agenţi economici.



"Eu ca ctitor la această biserică sunt de 15 ani, aceasta este a doua reparaţie pe care am efectuat-o acum", a spus ctitorul bisericii Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gabriel, Vasile Gagiu.



Cei care au contribuit semnificativ au fost decoraţi de Mitropolia Moldovei.



"Se decorează cu medalia credinciosului Sfântul Cneaz Alexandru Nevski de gradul I"



În curtea bisericii a fost ridicată o cantină socială unde vor fi hrănite persoanele în etate, dar şi cele cu venituri modeste.



"Chiar am întrebat cine va finanţa apoi ca pentru mese de binefacere pentru acei care au nevoie, social vulnerabile şi mi-au spus că chiar cetăţenii, mulţi au spus că noi cum am contribuit până acum aşa vom contribui şi mai departe", a spus candidatul pe circumscripţia 38, Hânceşti, Alexandru Botnari.



Toate lucrările au costat peste 2 milioane de lei.