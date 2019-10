BISERICĂ NOUĂ ÎN SATUL VARNIŢA. Slujba a fost oficiată de Mitropolitul Vladimir

Zi specială pentru locuitorii din satul Varniţa, raionul Anenii Noi. După ani buni de reconstrucţie, biserica din localitate și-a deschis ușile pentru credincioși. Slujba a fost oficiată de un sobor de preoţi, în frunte cu mitropolitul Moldovei, Vladimir.

Biserica are hramul Acoperământul Maicii Domnului şi a fost reconstruită pe parcursul a 18 ani.



''Nouă ne place să venim la biserică şi mi-a spus că o să fie sfințirea bisericii mulţi preoţi vor fi. Ne este foarte interesant, niciodată nu am participat la sfințirea bisericii.''



''Pentru noi este o sărbătoare, atât pentru familia noastră, cât şi pentru întregul sat. Am aşteptat această sărbătoare cu sufletul lar deschis. ''



Cheltuielile pentru reconstrucţie au fost suportate în mare parte de localnici.



''Am construit, a ajutat şi oamenii din sat. Au dat bani, au strâns femeile care umblau prin sat şi au adunat bani de la fiecare. ''



''Am o aşa o bucurie în suflet nici nu pot să vă transmit. M-am îmbrăcat aşa frumos că-i sărbătoare. ''



''Atâta lume s-a adunat deoarece biserica a fost construită din nou şi nu a fost sfinţit pristolul, începută de părintele Mihail şi părintele Roman care s-au dus din această lume. Eu am fost numită în funcţie de paroh la solicitarea creştinilor'', a declarat Victor Ceban, preot.



În timpul slujbei, mai mulţi preoţi au primit distincţii bisericeşti, oferite de mitropolitul Vladimir.



''Protocopul acestei circumscripţii se decernează ordinul bisericesc de gradul doi. În semn de recunoştinţă pentru activitatea sa.''



Satul Varniţa are 5200 de locuitori.