Biserica din satul Dumbrava, centru de studiere a limbilor străine. Zeci de copii învaţă limba engleză în lăcaşul sfânt

Biserica din satul Dumbrava, municipiul Chişinău, a devenit şi centru de studiere a limbilor străine. La iniţiativa preotului Octavian Moşin, în lăcaş sunt organizate ore gratuite de limbă engleză. Cursurile durează trei săptămâni, iar rolul de profesor şi l-a asumat o specialistă din localitate, care mulţi ani a activat în companii internaţionale.



Cei mai mulţi elevi sunt copii din Dumbrava.

" - Ce faci la lecţii de obicei?

- Scriu literele.

- Ce mai cunoşti în engleză?

- Culorile şi cum să numar până la 12.

- Care e culoarea ta preferată?

- Verde şi în engleză se traduce green.

"Am învăţat mai multe verbe şi anume cum să formezi mai multe propoziţii simple. Eu deja cu ai mei vorbesc în engleza, dar ei nu ma înteleg. Aşa şi le trebuie."



La cursurile organizate în biserică participă însă şi adulţi. Maria Mişliuc, de 45 de ani, vine în fiecare dimineaţă din raionul Orhei.



"Îmi aduc aminte încă din şcoală ce am învăţat şi mă descurc încetişor. E foarte buna idee, nu toţi au posibilitate să plătească."



"Am pus accentul pe cei care au nevoie cu adevărat de limba engleză şi am învitat şi persoane din oraş. Avem două grupuri, dimineaţa si seara", a spus Cristina Lupu, profesoară.



În timp ce în subsolul bisericii, preotul Octavian Moşin oficiază slujbe, parterul se transformă în auditoriu. Iar tabla a fost împrumutată de la Universitatea de Stat.



"Omului nu trebuie să-i dai ceea ce vrei tu, dar ceea ce caută el. Oamenii de astăzi au multe nevoi şi necesităţi, de aceea încercăm să răspundem acestor nevoi ale oamenilor ", a spus Octavian Moşin, preot.



Cursurile de limbă engleză în biserica Sfântului Ierarh Petru Movilă din satul Dumbrava se desfăşoară al doilea an consecutiv.