Biserica din Horodiște, una dintre cele mai vechi din Republica Moldova, ar putea fi renovată

Una dintre cele mai vechi biserici din Republica Moldova ar putea fi renovată. Vorbim despre locaşul sfânt din Horodişte, Călăraşi, inclus în Registrul monumentelor ocrotite de stat. De mai bine de o sută de ani, în biserica din lemn nu au mai fost oficiate servicii divine.

Tatiana Leva este bibliotecară şi ne povesteşte că lăcaşul, care poartă numele ''Sfântului Nicolae'', a fost construit între anii 1771-1797.



''Biserica se află în imediata apropiere de unde şi-a luat începutul satul Horodişte de la poalele dealului Pleşa. De acolo au început oamenii să se deplaseze spre răsărit. Au fost două sate Lăvreşti şi Oneşti.'', a spus Tatiana Leva, bibliotecară din satul Horodiște.



Lăcaşul sfânt din Horodişte este construit în stil bizantin, fără a fi folosite cuie.



''Are o încheiere specială că la un cutremur, construcţia joacă, dar nu se desface. În expresia întâmplarilor se cheamă coada rândunicii.'', a spus Petru Ceban, primarul satului Horodişte.



De mai bine de o sută de ani, biserica are uşa încuitată, iar sătenii merg la slujbe într-un alt sat.



''De când m-am trezit eu nu a mai lucrat. E monument istoric în sat e dată pe televizor. În ea ţin sfeşnicile, crucile.'',



''Este veche peste suta de ani. Da are, are. Dacă o să fie renovată veţi merge acolo. Da ce să nu mergem, important e să ajungem.''



În interiorul bisericii practic nu a rămas nimic, decât câteva icoane rezemate de pereţi. Preotul din Horodişte spune că a avut câteva încercări de a conserva construcţia, dar autorităţile locale nu i-a fost permis, întrucât edificiul este inclus în Registrul monumentelor ocrotite de stat.



''A avut şi o clopotniţă în faţă, dar a ars. Odată am vrut să facem puţină reparaţie şi am fost avertizaţi de la Ministerul Culturii că, dacă mă bag, o să plătesc o amendă de 25 de mii de lei şi am lăsat şi eu tot aşa.'', a spus Mihail Ţurcanu, preot, satul Horodişte.



Primarul din Horodişte susţine că atât sătenii, cât şi oameni din alte localităţi sunt gata să contribuie financiar la renovarea monumentului de arhitectură.



''A venit un bătrânel din raionul Orhei. El şi soţia ne-a dăruit pensia pentru o lună în sumă de trei mii de lei. '', a mai spus primarul localității.



Autorităţile locale spun că, în cel mult o lună, vor prezenta proiectul de restaurare a bisericii din lemn Ministerului Culturii, în speranţa că vor primi o parte din banii necesari. Restul sumei va fi acumulată din bugetul local şi donaţii.



''Numai proiectul costă 50 de mii de euro plus reparaţia.Trebuie de desfăcut toate bălămălile, după care înjghebate unele necesită reparaţie si vor fi înlocuite. Mai mare problemă o să fie la acoperiş. Acoperişul e din şindrilă, în Moldova nu se găseşte, doar în România.'', a precizat Petru Ceban, primarul satului Horodiște.



În satul Horodişte locuiesc peste două mii de oamenii.