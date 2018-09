Biserica Catolică Germană cere iertare miilor de victime ale abuzurilor sexuale

Conducătorul Bisericii Catolice din Germania a transmis marţi scuze pentru ''eşecul'', ''durerea'' şi ''suferinţa'' provocate, în urma unui raport conform căruia mii de copii au fost victime ale abuzurilor sexuale comise de clerici, o cifră despre care un expert consideră că reprezintă doar ''vârful aisbergului'', scrie agerpres.ro.

Cercetători din cadrul a trei universităţi germane au examinat 38.156 de dosare ale personalului Bisericii, care se întind pe o perioadă de 70 de ani şi se încheie în 2014, şi au descoperit însemnări privind abuzuri sexuale comise de 1.670 de membri ai clerului, cu peste 3.700 de posibile victime.



Publicaţia germană Der Spiegel a publicat informaţiile la începutul acestei luni după ce a intrat în posesia datelor din raport, notează Reuters.



Scandalul vine într-un moment în care Biserica Catolică se confruntă cu o serie de noi cazuri de abuzuri sexuale, în ţări printre care se numără Chile, Statele Unite şi Argentina.



''Prea multă vreme în cadrul Bisericii ne-am întors privirea, am negat, am acoperit şi am refuzat să credem că acest lucru este adevărat'', a declarat cardinalul Reinhard Marx, preşedintele Conferinţei Episcopale Germane în cadrul unei conferinţe de presă organizată marţi în oraşul Fulda din centrul ţării în cadrul căreia a fost prezentat formal documentul.



''În postura de preşedinte al Conferinţei Episcopale Germane, dar şi în nume personal, trebuie să-mi cer iertare pentru eşecul, durerea şi suferinţa'' provocate, a spus Marx.



''Studiul ne-a deschis ochii în legătură cu faptul că această problemă nu a fost depăşită'', a adăugat cardinalul.



Harald Dressing din cadrul Institutului Central de Sănătate Mintală din Germania a declarat că cifra victimelor prezentată în raport reprezintă doar limita inferioară a estimărilor, multe cazuri rămânând neraportate sau nefiind luate în serios îndeajuns de mult pentru a fi consemnate în dosare.



''Cifrele obţinute sunt vârful unui aisberg a cărui dimensiune reală nu poate fi estimată'', a subliniat Dressing în cadrul conferinţei de presă.



''Este încă o rană deschisă'', a declarat Johannes-Wilhelm Roering, reprezentant oficial al guvernului în problema abuzurilor în cazul copiilor, marţi la televiziunea ZDF.



Cardinalul Reinhard Marx a afirmat luni că Biserica se află ''într-un moment de cotitură important, decisiv'', în legătură cu acuzaţiile de abuz.



Potrivit raportului, 1.670 de preoţi - reprezentând 4.4% din totalul clerului catolic - au abuzat 3.677 de persoane între 1946 şi 2014 în Germania. Majoritatea victimelor erau băieţi minori şi peste 50% dintre victime aveau sub vârsta de 13 ani - în unul din şase cazuri fiind vorba de acuzaţii de viol. Mulţi dintre agresori au fost mutaţi pur şi simplu în alte parohii atunci când abuzul a fost descoperit, fără a informa comunităţile respective, iar în peste 60% din cazuri preoţii au rămas nepedepsiţi.



Papa Francisc a declarat marţi, în timpul unei vizite în Estonia, că tinerii nu se simt atraşi de Biserica Catolică din cauza abuzurilor sexuale şi a scandalurilor financiare. "Unii ne cer în mod expres să-i lăsăm în pace, pentru că percep prezenţa Bisericii ca deranjantă sau chiar iritantă", a explicat suveranul pontif. "Ei sunt indignaţi de scandalurile sexuale şi economice care nu sunt condamnate ferm, de lipsa noastră de pregătire pentru a aprecia cu adevărat vieţile şi sensibilităţile tinerilor",a adăugat el.