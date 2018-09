Biserica Catolică din Moldova a împlinit 25 de ani. Pietro Parolin a oficiat o slujbă la Chişinău

Un mesaj de pace şi bunăstare de la Papa Francisc a fost transmis credincioşilor din Moldova în cadrul unei liturghii speciale ţinute la Biserica Catolică din Capitală. Slujba a fost oficiată de secretarul de stat al Sfântului Scaun cardinalul Pietro Parolin.

Liturghia a fost consacrată aniversării a 25 de la fondarea bisericii catolice în Moldova.



"Îi mulțumesc episcopului Coșa pentru invitația de a participa la această liturghie împreună cu gândurile bune din partea Papei Francisc și îmi exprim bucuria de afi aici cu voi. Suntem fericiți că putem sărbători împreună", a spus secretar de stat al Sfântului Scaun, Petro Parolin.



La evenimentul s-au adunat zeci de credincioşi.



"Este o onoare că de la Vatican s-au gândit la 25 de ani a bisericii catolice din Moldova şi ne-a onorat cu aceasta vizită."



"Simţim prezenţa Papei de la Roma, el ştie despre noi şi ne iubeşte, el îi trimite pe reprezentanţii săi la noi, iar acest lucru e foarte important."



Şi străinii stabiliţi cu traiul în Moldova spun că acest eveniment are o mare semnificaţie pentru ei.



"Este o sărbătoare mare. Am venit din Polonia, trăim aici deja de un an."



"Comunitatea catolică din Moldova este mică. Aceasta vizită arată că nu este atât de important numărul de credincioşi, ci însăşi faptul că această biserică există."



La liturghie au participat reprezentanţi ai conducerii ţării şi mai mulţi ambasadori.



"Este cea mai înalta vizită din partea Vaticanului în Republica Moldova. Este un mesaj pentru, este un mesaj pentru credincioşii catolici din Republica Moldova. Dorim să fie pace, buna înţelegere", a spus vicepreşedinte al Parlamentului, Valeriu Ghilețchi.



"Eu sunt creştin ortodox şi respect canoane bisericii ortodoxe române, dar am participat cu credinţă, pentru că eu cred că ceea ce trebuie să ne unească pe noi este bunătate, evlavie şi credinţă în Dumnezeu", a spus ambasadorul României la Chişinău, Daniel Ioniță.



După liturghie, cardinalul de la Vatican a discutat cu enoriaşii.