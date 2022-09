Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Căuşeni şi-a redeschis uşile. Lăcașul sfânt a fost restaurat

Un important monument arhitectural din ţară, care datează din secolul al XVII-lea, şi-a recăpătat splendoarea de altă dată. Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Căuşeni şi-a redeschis uşile pentru vizitatori, după ce a fost restaurată mai mulţi ani la rând cu suportul ambasadei Statelor Unite ale Americii.

Lăcaşul sfânt a fost inclus în patrimoniul UNESCO şi deţine singura frescă din ţară. Autorităţile susţin că biserica urmează a fi inclusă în circuitul internaţional pentru turişti.

Lucrările de reparaţie, care au durat cinci ani au constat în restaurarea picturilor murale, a pardoselei, dar şi a acoperişului. Specialiştii susţin că toate lucrările au fost complicate din cauza umidităţii din interior. Biserică este pe jumătate construită în pământ, iar anterior aceasta a fost chiar şi inundată.



"Am asigurat ca pe viitor umiditatea să nu crească în biserică, am construit un canal de aerare. Cel mai costisitor este pictura. Fiindcă sunt procedee arhicomplicate. Culoarea originală a fost curăţită, consolidată şi a fost conservată, deci la culoarea originală nu s-a intervenit.", a explicat GHEORGHE POSTICĂ, coordonator proiect de restaurare a bisericii.



Acum, picturile murale pot fi admirate exact în varianta în care au fost pictate în 1763 în stilul bizantin. Asta după ce câţiva ani specialiştii au lucrat meticulos.



"Restauratorii au intervenit şi au consolidat această frescă şi astfel fragmentele, care lipsesc ele lipsesc, nu sunt mimate sau înlocuite. Noi putem admira o adevărată frescă, astfel încât intervenţia actuală nu aduce nimic nou este absolut autentică, a fost păstrată aşa cum a fost posibilă de conservat la această oră.", a precizat SERGIU PRODAN, ministrul Culturii.



Lucrările de renovare şi conservare a bisericii au fost posibile datorită suportului generos venit din partea ambasadei Statelor Unite ale Americii, care a contribuit cu peste un milion de dolari.



"Este frumos. Am fost aici cu şase luni în urmă şi am văzut cum decurgeau lucrările. Un lucru este important şi extrem de frumos este că picturile sunt păstrate aşa cum au fost.", a spus SKENT LOGSDON, ambasadorul SUA în Republica Moldova.



Guvernul a contribuit cu 324 de mii de dolari pentru infrastructură şi lucrări de amenajare a teritoriului. Potrivit istoricilor, biserica "Adormirii Maicii Domnului" din Căuşeni a fost construită în secolele XVII – XVIII. Aceasta a fost ctitorită de domnitorul Moldovei Grigore Callimachi și mitropolitul Daniil al Proilaviei.