Biroul Național de Statistică: Aproape jumătate dintre profesorii din țară au peste 50 de ani, iar fiecare al cincilea - peste 60 de ani

"Aş dori ca să fiu acasă, căci este foarte bine, mai ales după 48 de ani de muncă, dar mi-i jale de elevi şi de părinţi.", a declarat Efimia Lipcan, profesoară de matematică.Fiodor Grigoriţa e de 43 de ani la catedră şi speră ca în curând să îi lase locul unui tânăr specialist."Lucrez aşa cam cu forţa, fiindcă vârsta este înaintată, este greu de lucrat, dar, totuși, încercăm să ne ţinem la nivelul care trebuie.", Fiodor Grigorița, profesor de educaţia fizică, Liceul teoretic "Olimp" din satul Costeşti, raionul Ialoveni.Maria Garabagiu are 73 de ani şi încă e în mijlocul copiilor cărora le destăinuie tainele cifrelor şi ecuaţiilor."Dacă o să ne vină cadre tinere şi ne dă Domnul puteri care le mai avem acum şi mai departe, o să fiu în stare să fiu mentor şi la tinerii specialişti.", a spus Maria Garabagiu, profesoară de matematică, Liceul teoretic "Olimp" din satul Costeşti, raionul Ialoveni.La Liceul Teoretic "Olimp" din satul Costeşti, raionul Ialoveni, sunt opt profesori pensionari."Avem nevoie de cadre didactice la toate disciplinele unde sunt pensionari, educaţia fizică, matematică, limba engleză ne-ar trebui.", a declarat Maria Bivol, directoarea Liceului Teoretic "Olimp" din satul Costeşti, Ialoveni.Printre puţinii tineri care aleg să fie profesori este şi Adrian Golban. A venit la catedră după 15 ani de muncă în domeniul IT."Am simţit că este nevoie aici de mine, asta a fost cel mai important. Elevii sunt minunaţi, au un potenţial foarte mare şi am simţit că trebuie să fiu aici cu ei, simt că locul meu este aici.", a spus Adrian Golban, profesor de informatică, Liceul teoretic "Olimp" din satul Costeşti, raionul Ialoveni.Din cei 34 de dascăli de la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din satul Sipoteni, Călăraşi, şase sunt pensionari."Am plecat la pensie liniştită, trei luni de toamnă am stat acasă este foarte bine, dar am revenit pentru că respect direcţia liceului şi profesoara care s-a îmbolnăvit.", a mai spus Efimia Lipcan, profesoară de matematică."Şi iată-mă sunt al zecelea an după pensie, m-am gândit de foarte multe ori să las, chiar şi anul trecut, dar de fiecare dată au fost părinţi sau elevi care m-au rugat.", a spus Ecaterina Rău, profesoară de limba şi literatura română.Anul trecut, din 217 absolvenţi ai Universităţii Pedagogice, 168 au devenit profesori, dar o parte dintre ei deja au renunţat.