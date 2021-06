„Biofach” - cea mai mare expoziţie de produse ecologice din lume. Vezi cine va reprezenta Republica Moldova la evenimentul mondial

Republica Moldova va fi reprezentantă la cea mai mare expoziţie de produse ecologice din lume - „Biofach”. Din delegaţia ţării noastre vor face parte fermieri, membri ai Asociației Patronale „Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova” (MOVCA), transmite MOLDPRES.

Expoziția va avea loc în orașul Nürnberg, Germania, în perioada 15-18 februarie 2022. Pentru Asociația MOVCA această ediţie va consemna participarea pentru al IV-lea an consecutiv cu stand de țară la Biofach.

„Companiile care doresc să participe la expoziţie vor fi selectate prin concurs şi trebuie să întrunească mai multe condiţii, inclusiv să dețină certificat de producător ecologic sau care să confirme aflarea în perioada de conversie şi să dispună de produse ecologice. Totodată, participanţii trebuie să achite contribuția proprie de participare, să elaboreze împreună cu echipa MOVCA planul de participare și să urmeze recomandările experților, dar şi să cunoască limba engleză”, au specificat surse din cadrul Asociaţiei.

În urma concursului vor fi selectate 4-6 companii participante cu câte 1-2 reprezentanţi fiecare. Data-limită de completare a formularului este 26 iulie curent.

"Biofach" oferă producătorilor posibilitate să stabilească parteneriate de durată, să realizeze exporturi pe piețele internaționale, să acumuleze experiență în promovarea produselor și să se informeze despre ultimele tendințe din sectorul ecologic mondial.

Participarea ţării noastre la "Biofach" va fi posibilă datorită suportului financiar oferit de Agenția de Investiții a Republicii Moldova, Programul Farmer-to-Farmer implementat de CNFA Moldova cu suportul USAID, Reprezentanța la Chișinău a Organizației cehe People in Need etc.