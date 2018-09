Bine ştiut! Frunzele de alun tratează varicele

Prezent în zonele de deal şi submontane, la marginea pădurilor, în poieni şi în fâneţe, alunul are toate părţile utile în medicina naturistă.



Prezent în zonele de deal şi submontane, la marginea pădurilor, în poieni şi în fâneţe, alunul are toate părţile utile în medicina naturistă. Alunele au un conţinut redus de apă – 3,5% - în schimb sunt bogate în ulei gras – 63%, potrivit Ghidului plantelor medicinale, coordonat de farmacologul dr. Ovidiu Bojor. În plus, mai au proteine, hidraţi de carbon, săruri de potasiu, calciu, fosfor, fier, sodiu şi cupru. Din categoria vitaminelor sunt prezente A, B2, C şi altele. Alunele au o valoare nutritivă foarte mare - 100 de grame de alune conţinând aproape 700 de kilocalorii - motiv pentru care sunt recomandate ca energizant pentru bolnavii de tuberculoză şi diabetici. Alunele sunt recomandate tinerilor aflaţi în creştere, persoanelor anemice, femeilor însărcinate, copiilor debili şi persoanelor de vârsta a treia. Uleiul gras extras din alune este considerat tenifug - adică favorizează eliminarea teniei. Se foloseşte câte o linguriţă - două, dimineaţa, timp de 15 zile. Frunzele şi uleiul obţinut din ele au proprietăţi vasoconstrictoare, fiind tonifiante venoase în tratamentul varicelor şi edemelor, antihemoragice, şi de mărire a rezistenţei capilarelor. Scoarţa se recomandă în febră intermitentă, iar florile ca sudorific şi astringent, scrie adevarul.ro

Cum se prepară

Intern, frunzele şi florile, câte o lingură la o cană cu apă, sub formă de infuzie din care se beau 2-3 căni pe zi. Sau sub formă de extract fluid, în doze de 60-80 de picături pe zi. Sub formă de decoct, scoarţa se prepară dintr-o lingură mărunţită la o cană cu apă, din care se beau 1-2 căni pe zi. Alunele pot fi consumate ca atare sau măcinate, în amestec cu miere, părţi egale.

Un supliment nutriţional natural pentru sportivi şi alpinişti se prepară din părţi egale de alune, nuci, granulate din soia fierte, stafide şi miere. Pentru uzul extern, se pot aplica comprese antiinflamatorii preparate dintr-o infuzie din 4 linguri de frunze uscate şi mărunţite la un litru de apă.