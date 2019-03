Bine de ştiut! Simptomele deficitului de vitamina C

Femeile adulte (care nu sunt însărcinate sau nu alăptează) au nevoie de 75 mg de vitamina C pe zi, în timp ce bărbaţii trebuie să consume 90 mg/zi.

Persoanele care se confruntă cu deficit de vitamina C sunt cele care au o dietă săracă, au probleme cu rinichii şi sunt nevoiţi să facă dializă, consumători de alcool sa fumători, ceea ce înseamnă că au nevoie de încă 35 mg de vitamina C pentru a ajuta la îmbunătăţirea problemelor cauzate de radicalii liberi în urma fumatului. Iată câteva dintre simptome serioase care ne arată că avem deficit de vitamina C:

Rănile se vindecă foarte greu

Atunci când te răneşti, nivelul de vitamină C din sânge şi ţesutul pielii scade, deoarece corpul are nevoie de acesta pentru a produce colagen, o proteină care are un rol extrem de important în fiecare pas de regenerare a pielii. Vitamina C ajută neutrofilele, un tip de celule albe din sânge care luptă împotriva infecţiilor, să funcţioneze corespunzător.

Apar sângerări gingivale, nazale

Vitamina C ajută la menţierea vaselor de sânge sănătoase, dar şi la coagularea sângelui. Colagenul este de asemenea esenţial pentru sănătatea dinţilor şi gingiilor. Într-un studiu s-a descoperit că persoanele care suferă de probleme gingivale şi care au consumat grepfrut timp de două săptămâni, nu au mai avut parte de sângerări gingivale ca înainte.

Creşterea în greutate