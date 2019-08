Bine de știut! Psoriazis: cauze, simptome și tratament

Psoriazisul este o boala inflamatorie cronica care afecteaza aproximativ 2% din populatia generala, cu predispozitie genetic, scrie realitatea.net.

Psoriazis. La aparitia psoriazisul contribuie anumiti factori de mediu:

Traumatisme

Infectii

Stresul

Unele medicamente

Din cauza naturii inflamatorii generale prezenta in aceasta boala, psoriazisul grav se poate asocia cu:

Infarctul miocardic

Sindromul metabolic

Scaderea sperantei de viata

Psoriazis. Simptome

Cum se manifesta: placi bine delimitate, de culoare rosie, acoperite de scuame sidefii, care apar simetric, cu precadere in anumite zone - coate, genunchi, interfesier sau la nivelul scalpului.

Pentru diagnosticarea acestei boli este suficient examenul clinic. In anumite situatii particulare, poate fi necesara biopsia, cum este in cazul psoriazisului cronic sever neresponsiv la tratamente uzuale - in vederea initierii tratamentului biologic sau in cazul unor forme atipice (rare). In functie de suprafata afectata, tratamentele pot fi locale sau generale.

Psoriazis. Tratamente

Cand suprafata acoperita de leziuni este mai mica decat 5% din suprafata corporala totala, sunt indicate tratamentele locale: dermatocorticoizi, analogi de vitamina D3 (calcipotriol), combinatii ale acestora, reductoare (cignolin - acesta este din ce in ce mai putin folosit pentru ca pateaza, dar reprezinta o varianta terapeutica eficienta), retinoizi topici (tazarotene).

In cazul in care placile de psoriazis sunt groase, initial se urmareste subtierea lor pentru a se usura patrunderea in piele a medicatiei topice sau a ultravioletelor. In acest scop se folosesc: acidul salicilic, gudroane (ihtiol) sau derivatii de vitamina A.

Cand suprafata afectata este mai mare (5-10%), se adauga medicatie orala sau fototerapie. Medicatia orala cu metotrexat, ciclosporina, retinoizi sistemici, micofenolat mofetil, necesita analize de screening pretratament precum si evaluare in timpul tratamentului. Fototerapia se poate face utilizand UVB, UVB cu banda ingusta sau UVA in combinatie cu tratament topic sau oral cu psoralen sau in combinatie cu tratament oral cu retinoizi, scrie reginamaria.ro

Daca tratamentele generale nu sunt eficiente sau daca apar efecte adverse care necesita intreruperea tratamentului, se recomanda tratamentele biologice (nu se recomanda ca tratamente de prima intentie in psoriazisul sever din cauza costului foarte mare). Acestea sunt proteine sintetizate in laborator din celule vii si au ca tinta anumite parti ale sistemului imun. In anumite situatii, tratamentele biologice se pot utiliza in combinatie cu alte tratamente sistemice sau (uneori) se pot combina intre ele.

Cand psoriazisul afecteaza anumite parti ale corpului, chiar daca leziunile nu sunt extinse, este nevoie de un tratament special. Afectarea palmelor si talpilor are impact major asupra calitatii vietii pacientului fiind si foarte dificil de tratat, iar in acest caz se folosesc in special tratamente sistemice, chiar daca suprafata afectata nu este mare. Fata si pliurile reprezinta zone sensibile, fiind foarte expuse efectelor secundare ale majoritatii tratamentelor locale (din aceasta cauza dermatocorticoizii folositi sunt cei cu potenta medie, alternativ cu imunomodulatori topici: tacrolimus si pimecrolimus).

Psoriazis. Afectarea scalpului

Afectarea scalpului necesita aplicarea de sampoane sau geluri (continand gudroane, acid salicilic, corticoizi) care sunt mai usor de tolerat din punct de vedere cosmetic. Pentru a controla eficient boala minimalizand efectele secundare ale tratamentului, medicamentele se pot folosi prin rotatie, in combinatie sau secvential.

14 lucruri importante despre psoriazis

1. Cuvantul psoriazis isi are radacina in limba greaca antica: („psora”, care inseamna „mancarime,” si cuvantul „sis” care inseamna starea). Cei mai multi pacienti care sufera de psoriazis trebuie sa indure mancarime acuta..

2. Psoriazis este definit ca „o boala cronica, autoimuna care apare pe piele. Aceasta se produce atunci cand sistemul imunitar trimite semnale gresite care accelereaza ciclul de crestere a celulelor pielii”.

3. Psoriazisul se manifesta pe piele sub forma de pete rosii care provoaca iritatii si mancarime.

4. Exista 5 tipuri de psoriazis. Cea mai comuna forma de psoriazis este psoriazisul in placi. Placile de forma ovala de pe piele pot fi gasite pe pleoape, coate, genunchi, zona lombara sau chiar la nivelul scalpului. De asemena pot aparea pe orice zona a corpului.

5. Cercetatorii cred ca 10% din populatia Statelor Unite are genele ce pot dezvolta psoriazis. Cu toate acestea, doar 2-3% ajung sa aibe simptome pentru psoriazis, potrivit psoremiss.ro

6. Psoriazisul nu este contagios. Acesta nu este transmis prin contactul cu o persoana afectata de psoriazis.

7. Cercetatorii spun ca predispozitia genetica nu este singura cauza a psoriazisului. Factorii externi sau declansatoari pot fi o cauza principala. Cu toate acestea, cauzele declansatoare externe nu pot afecta pe toti cei predispusi genetic pentru psoriazis.

8. Unele cauze declansatoare includ stresul, uscarea pielii, infectii respiratorii. Se crede ca medicamentele pot, de asemenea, cauza simptome de psoriazis. Acestea includ medicamente anti depresie, medicamente anti malarie si beta-blocante.

9. Psoriazisul poate lovi la orice varsta, desi este considerat a fi cel mai frecvent in randul tinerilor cu varste cuprinse intre 15 si 30 de ani. Este cunoscut faptul ca grupa de varsta peste 60 de ani este afectata cel mai putin.

10. Pacientii cu psoriazis pot prezenta risc si pentru alte afectiuni cronice de sanatate, cum ar fi bolile de inima, depresie, obezitate, tensiune arteriala, diabet sau cancer.

11. Tratamentul pentru psoriazis depinde de gravitatea acesteia. Persoanele cu psoriazis pe mai putin de trei la suta din corpul lor sunt considerate a avea o forma usoara. Cei cu o suprafata a corpului de trei pana la 10 la suta afectata de psoriazis sunt considerati a fi cazuri moderate. Mai mult de 10 la suta este considerat sever.×

12. Cazurile usoare sau moderate pot fi tinute sub control cu medicamente topice. Medicul de obicei, incepe cu preparate usoare de geluri lichide sau unguente inainte de a trece la versiunile mai puternice. Expunerea prelungita la aceste medicamente pot duce la subtierea pielii.

13. Medicii pot recomanda, de asemenea, hidratare, imunomodulatori sau saruri de baie pentru tratament (detalii aici).

14. Noile tratamente includ medicamente biologice care sunt administrate intravenos. Cu toate acestea, medicamentele biologice pot face pacientii vulnerabili la infectii respiratorii.