Bine de ştiut! Planta miraculoasă care tratează peste 150 de boli

Rostopasca. Planta miraculoasă. Botezată de romani "Chelidonium", "darul cerului", întrucât se credea că are o forţă la fel de mare ca cea a soarelui, această plantă are este unul dintre cele mai puternice şi eficiente remedii naturiste. Are capacitatea de a trata nu mai puţin de 150 de afecţiuni.

Paracelsus făcea o analogie între laptele ei de culoare portocalie și secreția biliară, folosind planta în vindecarea ficatului, a bilei și-a fierii. Chiar și Hahnemann, fondatorul homeopatiei, își vindeca bolnavii de ficat cu rostopasca, în vreme ce cu mult înaintea lui, Dioscoride o recomanda pentru vindecarea cataractei și a conjunctivitei. O confirmare "istorică" a calităților ei îi aparține marelui pictor german Albrecht Durer, care a imortalizat-o într-o pictură, după ce cu ajutorul ei, s-a vindecat de o boală de ficat.

Astăzi, rostopasca este recomandată ca remediu în peste 150 de afecțiuni, de la dermatoze banale, la temutul cancer sau la infecțiile virale, încă imposibil de tratat cu medicamentele actuale. Compuşii activi sunt din rostopască sunt: alcaloizii (protopina), chelidonină, saponozide, enzime, rezine, acidul chelidonic, acid nicotinic, acid ascorbic şi carotenoizi.

Preparatele pe bază de rostopasca au efecte vasodilatatoare, antispastice, analgezice şi stimulează secreţiile digestive. Extern, are acţiune: antiseptică, antibacteriană, regenerantă, cicatrizantă, antitumorală, scrie realitatea.net.