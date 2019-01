Bine de ştiut! Modalitati naturale pentru reducerea caderii parului

97% dintre femei pun accent însemnat pe obținerea și păstrarea unui păr frumos, și desigur un procent și mai mare își dorește un scalp sănătos! Îngrijirea părului este un subiect deseori dezbătut, și cea mai des întâlnită problemă este căderea părului.



Căderea părului poate avea loc din cauza unei varietăți largi de motive și are loc pentru o perioadă mai lungă de timp. Motivele principale pot fi în primul rând stresul, despre care nu mulți știm cât ne poate afecta de fapt, apoi alimentația necorespunzătoare, lipsa de mișcare, vârsta sau produsele de îngrijire a părului abundente în chimicale.



Din fericire, magazinul naturist Vitamix îți vine în ajutor. Nu doar că aduce în prim plan soluțiile acestei probleme dar prezintă și produsele de care ai nevoie!



Cum să previi sau să stopezi căderea părului?



1. Utilizează uleiuri esențiale combinate cu masarea scalpului. Masajul promovează o bună circulație a scalpului și ajută circulația sângelui.



Include această metodă în rutina ta zilnică, pentru a ajuta creșterea părului și pentru a reduce căderea acestuia!



Pentru a intensifica masajul, folosiți un ulei esențial special, cunoscut pentru proprietățile benefice: lavandă, rozmarin, cimbru, mentă. Este recomandată dizolvarea acestor uleiuri esențiale, datorită puterilor intense ale acestuia, cu ulei de cocos , de jojoba sau de semințe de susan.



Încearcă acest tratament pentru a îmbunătăți sănătatea scalpului, pentru a preveni căderea părului și pentru a spori creșterea acestuia.



2. Redu stresul! Un element foarte important în ceea ce privește sănătatea. Stresul poate provoca căderea părului.



Poți reduce stresul printr-o baie fierbinte, prin meditație, prin exerciții fizice. Chiar și o plimbare de 30/60 de minute te poate ajuta în reducerea nivelului stresului.



3. Folosește un șampon special pentru căderea părului și spală-te mai rar pe păr.



Pentru a preveni căderea părului este important să faci alegeri înțelepte în ceea ce privește șamponul ales și să reduci ocaziile în care te speli pe păr.



Alege un șampon fără chimicale, bazat pe ingrediente naturale. Șamponul și balsamul destinat în special împotriva căderii părului bazat pe rețetele Bunicii Agafia , sunt o alegere ideală a celor ce se confruntă cu astfel de probleme. Create cu grijă și atenție, Rețetele Bunicii Agafia reprezintă un brand de cosmetice naturale ce urmează o tradiție transmisă din generație în generație, având la bază rețetele vechi.



Utilizând ca și ingrediente principale plantele siberiene și apa rece, ele arată faptul că rețetele cu adevărat valoroase au nevoie de o singură probă pentru a-și dovedi proprietățile: dovada timpului.



4. Include în dieta ta alimente bogate în proteine precum legume și fructe.

Peștele și verdețurile sunt alimente bogate în proteine, exact ce are nevoie părul tău. Incluzând acest tip de alimente și având o dietă echilibrată se pot face pași importanți în prevenirea căderea părului, asimilând vitaminele necesare unui păr sănătos.



5. Saw Palmetto



Tratează cu extractele palmierului pitic! Saw Palmetto este cunoscut de secole pentru faptul că ajută la menținerea sănătății a părului și a unghiilor. Acesta are puterea de a bloca producția de DHT (metaboliții activi ai testosteronului), care nu doar mărește prostata dar provoacă și căderea părului. Astfel, previne acești factori cu Saw Palmetto!



Toate aceste produse, oferite de Vitamix, sunt pe bază de plante, naturale și benefice în tratarea căderii părului, scrie ele.ro