Bine de știut! Micul dejun care ţine creierul în priză toată ziua

Micul dejun recomandat pentru a da un randament de invidiat toată ziua. Este foarte important să nu îl omiteteți, altfel intrați pe avarie!

O ceaşcă de cafea tare sau de ceai vă ajută să vă treziţi instantaneu, dar efectul nu durează foarte mult. Nu săriţi peste micul dejun, dacă nu vreţi să rămâneţi fără energie până la prânz, dar evitaţi mâncarea consistentă la primele ore ale dimineţii.

Iată ce puteţi mânca dimineaţa ca „să vă meargă mintea” toată ziua:

Iaurt semi-degresat cu seminţe de in. Seminţele de in pot fi găsite în magazinele cu produse naturiste. Conţin acizi graşi esenţiali omega-3, care stimulează activitatea creierului şi ajută memoria. Şi iaurtul poate conţine „grăsimi bune” de tip omega-3 şi, în plus, este o sursă excelentă de proteine,ca prelungind senzaţia de foame.

Lapte cu cereale şi fructe uscate. Cerealele integrale îmbogăţite cu fructe uscate ţin glicemia în frâu, eliberând energie treptat de-a lungul zilei. Conţin glucoză, principala „hrană” a creierului., scrie realitatea.net

Omletă cu piept de pui. Puteţi face o omletă sănătoasă amestecând două ouă cu bucăţi de piept de pui sau de curcan, spanac, roşii, ardei şi condimente din belşug. „Mixul” de proteine controleză apetitul şi previne senzaţia intensă de foame.

Pâine prăjită cu unt de arahide. Două tartine cu unt de arahide sunt o alternativă mai puţin calorică la clătite, produse de pastiserie sau covrigi. Untul de arahide consumat cu moderaţie conţine grăsimi „bune” pentru organism, iar fibrele din pâinea integrală încetinesc digestia şi echilibrează nivelul glicemiei pe parcursul zilei.

Sucuri de fructe şi „smoothie” cu iaurt şi banane. Înlocuiţi sucurile ultrarafinate din comerţ cu sucuri de fructe cu indice glicemic mic (grepfrut, portocale, mere şi cireşe) şi amestecaţi un iaurt de vanilie cu o banană pentru a obţine un mic-dejun energizant.

Musli preparat în casă. Dacă nu vă plac „cerealele la cutie”, iată cum vă puteţi prepara un musli sănătos: amestecaţi fructe uscate (caise, somchine, ananas, curmale, stafide etc) cu alune crude, migdale, arahide, fulgi de grâu şi ovăz, felii de măr şi bucăţi de căpşuni, după care îndulciţi amestecul cu două linguriţe de miere.