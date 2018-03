BINE DE ŞTIUT! Leguma care scade colesterolul, calmează tusea şi previne bolile de inimă

Ridichea neagra este o leguma deosebita, cu numeroase beneficii si proprietati nutritionale si medicale de care ar fi pacat sa nu profitam. "Hreanul parizienilor" era considerat o leguma importanta in mesele copioase ale Parisului din perioada Renasterii scrie realitatea.net.

Ridichea neagră are un conținut ridicat de vitamina C (trei sferturi din cantitatea zilnică recomandată), vitamina care, după cum se știe, are un rol important în prevenirea răcelii, fiind unul dintre cei mai puternici antioxidanți.

Din compoziția ridichii nu lipsesc nici sodiul, potasiul, fosforul, iod, sulf, magneziu, și nici vitaminele A, B, chiar dacă cele din urmă sunt prezente într-o cantitate mai mică.

Cu toate că în 100 grame de ridiche neagră se găsesc doar 24 calorii, ridichea neagră este o o legumă deosebit de nutritivă și de aceea am face bine să nu o ocolim dacă ne-am hotărât să urmăm o cură de slăbire. Una peste altă, consumul de ridiche neagră crește imunitatea organismului și capacitatea acestuia de a se apară împotriva infecțiilor, având un efect tonic, detoxifiant și mineralizant.

De aceea, în perioadele reci, când suntem mai predispuși îmbolnăvirilor, se recomandă cu precădere consumul ridichiilor negre.