BINE DE ŞTIUT! Iată care sunt alimentele care provoacă insomnii

Nu doar cafeaua îți dă peste cap programul de somn. Vezi ce alimente provoacă insomnii, scrie realitatea.net.

Legumele crucifere

Broccoli sau conopida sunt alimente foarte bune, pline de vitamine și minerale, care ajută la detoxificarea organismului și prevenirea cancerului. În plus, conțin și triptofan, un amino-acid care induce somnul și ajută corpul să producă serononină. Cu toate acestea, legumele crucifere conțin fibre insolubile care încetinesc digestia. Dacă le mănânci înainte de culcare, organismul va fi ocupat cu digestia și nu vei putea adormi, potrivit cercetătorilor citați de msn.com. Nu înseamnă că trebuie să eviți aceste produse, ci doar că nu ar trebui să le consumi înainte să adormi.



Sucul de roșii

Sucul de roșii este plin de vitamina C, fier și antioxidanți care reduc riscul de infarct sau cancer. Pe lângă aceste beneficii, însă, este și foarte acid, astfel că poate provoca arsuri și indigestie în timpul nopții. Dacă vrei să dormi bine, renunță la acest aliment înainte de culcare.



Ciocolata neagră

Ciocolata neagra este plină de antioxidanți, iar studiile au demonstrat că este foarte bună pentru sănătate. Totuși, nu este indicat să o mănânci înainte de culcare. Chiar și o pătrățică de ciocolată neagră are destulă cofeină cât să nu te lase să adormi, scrie unica.ro.



Mezelurile

Mezelurile poate sunt cea mai simplă variantă pentru cină, însă nu sunt deloc bune pentru somn. Toate aceste produse, precum și brânzeturile procesate, conțin tiramină, un amino-acid care stimulează creierul și te face mai alertă. În aceste condiții, nu vei putea adormi.