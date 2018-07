Bine de știut! Fructul pe care toţi fumătorii trebuie să-l consume

Kiwi este un fruct exotic care conține o importanță cantitate de vitamică C. Beneficiile sale nu se opresc aici. Acest fruct este foarte bun pentru fumători, îmbunătățește tranzitul intestinal și este aliatul tău în luptă cu kilogramele, scrie realitatea.net.

Iată care sunt beneficiile consumului de kiwi:



1. Kiwi are un conținut ridicat de vitamina C



Kiwi este unul dintre fructele cu cel mai ridicat conținut de vitamina C, mai mare decât portocală. Un fruct de 110-120 g este suficient pentru a satisface necăsarul zilnic de vitamina C al unui adult. O adevărată mînă de aur, mai ales dacă ești fumător, deci susceptibil să ai o carență de vitamină C.



2. Kiwi te protejează de gripă



Un studiu italian a demonstrat că la copiii care au mâncat kiwi au apărut mai puține probleme respiratorii și le-a curs nasul mai puțin decât celor care nu au mâncat. Binefacerile consumului de kiwi în domeniul ORL se explică prin bogăția în vitamina C.



3. Kiwi îmbunătățește tranzitul intestinal



Kiwi conține o cantitate mare de fibre ce favorizează tranzitul intestinal. Două fructe furnizează mai mult de 5 grame de fibre, adică în jur de 15% din doza zilnică recomandată. Acest lucru te va ajuta să combați o constipație ușoară, în paralel cu consumul altor fibre (fructe și legume, cereale, leguminoase).