Bine de ştiut: Efectele oţetului de mere asupra sănătăţii

Oţetul din cidru de mere are o istorie îndelungată ca remediu folosit în gospodărie pentru a trata o serie de afecţiuni , de la durerile în gât, până la varice. Însă nu sunt multe date ştiinţifice care să susţină eficienţa acestui remediu. În ultimii ani, unii cercetători şi-au îndreptat atenţia asupra acestui tip de oţet şi a posibilelor sale beneficii pentru sănătate.Oţetulde mere este folosit în gospodărie la gătit, copt, ca adaos la salate sau drept conservant. Ca remediu medicinal a fost folosit încă de pe vremea lui Hipocrat. Medicii din Grecia antică tratau rănile cu ajutorul lui. În ultimii ani, oţetul de mere a fost utilizat ca ajutor în curele de slăbit, pentru a îmbunătăţi sănătate a inimii şi chiar a scăpa de mătreaţă.Multe dintre aceste soluţii nu au însă nicio bază ştiinţifică.Ajută la scăderea în greutate?Unele cercetări au relevat faptul că acidul acetic – cel care dă oţetului acel gust şi miros specific – poate fi util într-o serie de condiţii. Oameni de ştiinţă japonezi au descoperit că oţetul ajută la reducerea obezităţii. Atenţie însă, oţetul nu se bea pur şi simplu, ci diluat cu apă sau ceai, din cauza conţinutul mare de acid acetic. Un alt studiu a arătat că oţetul poate îmbunătăţi nivelul zahărului în sânge şi insulina la persoanele care suferă de diabet zaharat de tip 2. Totodată, oţetul conţine substanţe chimice numite polifenoli – antioxidanţi care pot preveni distrugerea celulelor , ajutând astfel în prevenţia unor boli precum cancerul. Proporţia în care ar putea face acest lucru nu este clară.Ce dezavantaje areDin cauza acidităţii mari, oţetul de mere, consumat excesiv, poate distruge dinţii, răni esofagul şi deranja stomacul. În plus, poate scădea nivelul de potasiu din organism. Muşchii şi nervii au nevoie de acest nutrient pentru a funcţiona aşa cum trebuie. Un studiu realizat pe persoane cu diabet de tip 1 a arătat că oţetul de mere încetineşte tranzitul intestinal, făcând dificil controlul nivelului zahărului în sânge. Totodată, interferează cu medicaţia împotriva diabetului şi a bolilor cardiovasculare, precum şi cu diureticele şi laxativele. În concluzie, în general, oţetul de mere nu face rău. Poate fi parte a unei diete pentru că este sărac în calorii, dă savoare alimentelor şi are unele beneficii pentru sănătate. Dar în niciun caz nu este o cură miraculoasă, scrie adevarul.ro