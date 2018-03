Bine de ştiut! Efectele benefice ale sărutului. De ce ne poate proteja acesta

Toate cuplurile împărtăşesc sute, mii de săruturi, din dorinţa de apropiere, din dragoste, din felul în care am învăţat să ne comportăm cu persoana de lângă noi. Dar ştiaţi că "banalul" sărut are mult mai multe beneficii?

O primă calitate a sărutului este că are efecte benefice asupra sănătății bucale. În timpul sărutului producem salivă care are efectul de a curăța o parte dintre bacteriile de pe dinți.

Pentru cei care suferă de alergii, sărutul are o funcție terapeutică, ameliorând simptomele reacțiilor alergice. Primăvara este considerat anotimpul iubirii, dar este și anotimpul alergiilor. Conform unui studiu japonez, persoanele care să sărută au un nivel mai scăzut al proteinei lgE în organism, proteină care declanșează sâcâitoarele simptome ale alergiilor: nasul care curge, gâtul iritat, lăcrimare excesivă. E drept că, în conformitate cu studiul japonez, pentru ca sărutul să aibă astfel de efecte antialergice, el trebuie desfășurat timp de cel puțin 30 de minute.



Pe lângă efectul antibacterian legat de stimularea secreției de salivă, sărutul permite și arderea caloriilor. Persoanele care doresc să slăbească ar trebui, conform site-ului Self.com, să sărute des și îndelung. În timpul unui sărut organismul pierde între 2 și 6 calorii pe minut, în condițiile în care un sărut activează 30 de mușchi ai feței.



Sărutul stimulează și sistemul imunitar al organismului. Prin sărutul dintre doi oameni sănătoși se realizează un schimb de germeni, în cantități mici, care ajută sistemul imunitar. Dacă o femeie însărcinată primește astfel de mici doze de virusuri sau bacterii, organismul ei creează anticorpi de care va beneficia și viitorul copil.

Sărutul are și un important efect antistres, prin eliberarea în organism a doi hormoni importanți. Un sărut duce la eliberarea oxitocinei, un hormon care relaxează ritmul cardiac și scade tensiunea arterială. De asemenea, sărutul eliberează și endorfina, supranumită și hormonul fericirii.



În plus, sărutul are și importanta funcție de a mări dorința sexuală, iar efectele benefice ale activității sexuale asupra organismului sunt deja extrem de bine documentate.



Și poate cel mai important efect al sărutului este că ne face fericiți. Prin eliberarea serotoninei, dopaminei și oxitocinei, sărutul ne face să ne simțim fericiți, scrie realitatea.net.