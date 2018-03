Bine de știut! Dezavantajele dietei cu apă, unul dintre cele mai populare regimuri de slăbit

Din ce în ce mai populară, dieta cu apă are și o serie de dezavantaje de care este recomandat să ții cont, scrie realitatea.net.

Cu siguranță că nu ai auzit doar o singură dată „atunci când îți este foame, bea apă”, și asta din cauza faptului că de multe ori senzația de foame poate fi confundată cu deshidratarea, setea mascată și lipsa organismului de lichide.



O astfel de dietă cu apă se presupune că are printre avantaje pierderea în greutate fără a depune un efort foarte mare, o detoxifiere a organismului facilă, un ten mai curat datorită absenței alimentelor, mai ales a celor de tipul fast food, și mai multă energie.



Atuurile dietei cu apă



Un prim lucru trebuie precizat și anume că dieta cu apă presupune ca pe parcursul a cel puțin unei zile, maxim 2, să nu consumi nimic altceva decât apă plată.



Astfel, vei observa a doua zi când te vei urca pe cântar că datorită meniului din ziua anterioară și anume înfometarea ai pierdut un anumit procent din greutatea ta. Ei bine, acest procent din păcate este pierdut din masa ta musculară, lucru deloc recomandat, deoarece organismul tău are nevoie de masă musculară pentru a menține un echilibru și articulațiile sănătoase.



Un alt subiect sensibil și care atinge o masă mare de oameni este acela al luptei împotriva procesului natural de îmbătrânire, această dietă nu are nicio legătură cu încetinirea acestui proces, fiind un proces ireversibil, și bineînțeles nu este tocmai o metodă bună pentru a scăpa de surplusul de kilograme.

Sănătatea ta are nevoie de mișcare constantă, alimentație echilibrată și odihnă pentru ca astfel organismul tău să aibă suficient timp la dispoziție pentru a se regenera după o zi destul de solicitantă.

Chiar dacă această dietă te îndeamnă să nu îți mai bați capul cu numărul caloric ingerat sau cu mesele sistematizate, trebuie să înveți să îți asculți și să îți cunoști corpul pentru a-i pune la dispoziție tot ce are nevoie pentru a te susține în activitățile tale zilnice.

În plus, ține cont de faptul că la finalul acestei diete care se bazează doar e înfometare, imediat ce vei reveni la obiceiurile tale reversul medaliei îți va aduce un surplus și mai mare de țesut adipos deoarece organismul va asimila absolut orice îi vei da de teamă să nu mai treacă printr-un asemenea șoc.

Pericolul dietelor drastice

În momentul în care nivelul caloric oferit organismului este scăzut o perioadă îndelungată, cum vei reveni la meniul anterior vei avea tendința de a consuma și mai multe calorii și asta din cauza mentalității că poți oricând să revii la o dietă fulger care să îți rezolve problema indicată de cântar. Acest fenomen va contribui enorm la crearea unei dependențe de diete minune și te vei confrunta cu tulburări alimentare și obsesive față de mâncare.

Pentru a te bucura de starea de sănătate ai nevoie de o musculatură bine dezvoltată iar asta se obține printr-o alimentație echilibrată și sport efectuat regulat.

