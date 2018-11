BINE DE ŞTIUT! De ce să folosești balsamul de păr înaintea șamponului

Tendința de a inversa ordinea de folosire a șamponului și balsamului a prins contur și la noi, de câțiva ani încoace. Specialiștii în îngrijirea părului susțin că acesta este de fapt secretul pentru un păr strălucitor și plin de volum, scrie tabu.ro.

Procedura care se numește „reverse hair washing” (inversarea produselor de îngrijire a părului) este extrem de simplă și nu numai că împiedică încărcarea părului, dar îi oferă hidratarea necesară pentru a rămâne sănătos și strălucitor.

Această practică există de mai mult timp în saloanele de înfrumusețare, dar a devenit tot mai comună în rândul femeilor, dar și al bărbaților. Julien Farel, proprietarul unui centru spa din New York, aplică acest truc special pe clienții cu păr creț, uscat sau deteriorat. „Dacă șamponez părul mai întâi, apoi aplic balsamul, părul va fi mai încurcat”, a declarat el pentru revista Better Homes and Gardens.

Persoanele care au un păr normal, nu ar trebui să aplice procedura "reverse hair washing" pe podoaba lor capilară. Potrivit stiliștilor, tehnica ar trebui încercată mai ales de persoane cu păr subțire.

"Aplicarea balsamului de păr înaintea șamponului este excelentă pentru a hrăni părul subțire, fără să-l încărcăm", a explicat Nina Dimachki potrivit, Refinery29. Procedura permite distrubuirea uniformă a șamponului pe suprafața părului și împiedică totodată uscarea sa.

Pentru rezultate optime, balsamul nu trebuie aplicat doar pe lungimea firelor de păr, ci și la rădăcină. Produsul se aplică în mare parte la vârfuri, și doar o cantitate mică se aplică la rădăcina firului de păr. Balsamul trebuie lăsat să acționeze pentru aproximativ cinci minute, după care părul trebuie clătit foarte bine. Abia după acest pas se aplică șamponul. Important este să nu folosiți mai mult șampon decât în mod normal, și să clătiți și de această dată foarte bine părul.

Diferențele se văd mai ales la persoanele cu păr vopsit, uscat sau gras.