Bine de știut! Cum ne tratăm de gripă. Antibioticele nu ajută

Suntem în sezonul virozelor aşa că trebuie să ştim ce este important pentru a ne vindeca de răceală sau de gripă.

Când trebuie să mergem la medic

”Mergem la medic când copiii sau adulții au imunitate scăzută sau cei care au astm, afecțiuni cardiace sau cronice. Aceștia pot ajunge la forme severe de viroze sau de gripă. Infecțiile virale de sezon nu se tratează cu antibiotic sunt puține situații când gripa se complică bacterian și este nevoie de antibiotic. Există tratamente anti-virale pentru gripă care se ia numai după consultul la medic” a spus doctorul Adrian Marinescu.

Ce mâncăm

Alimente care au vitamina C

Pentru că stimulează sistemul imunitar pentru a produce mai multe celule T care atacă şi distrug mulţi agenţi patogeni, vitamina C nu trebuie să-ţi lipsească, cu atât mai mult dacă ai gripă, o răceală sau o viroză respiratorie.

Aceasta poate scurta durata răcelilor atât în cazul copiilor, cât şi în cazul adulţilor. Optează pentru surse de vitamina C precum portocalele, căpșunile, kiwi, pepenele, ardeiul verde, broccoli, roşiile, varza de Bruxelles. În plus față de vitamina C, conțin mulți antioxidanți.

Suplimentele alimentare, de ajutor?

Deficitul de vitamine, proteine şi minerale pot slăbi imunitatea şi rezistenţa organismului, ceea ce înseamnă o predispoziţie mai mare la răceli. Carențele de zinc, seleniu, fier, cupru, vitaminele A, C, E şi acid folic au o influență importantă asupra imunităţii. Însă dacă nu există niciun deficit, suplimentele cu vitamine și minerale nu sunt de niciun folos.

Probioticele

Probioticele au efecte benefice asupra florei intestinale și a sistemului imunitar. Un studiu a arătat că aceste suplimente pot reduce durata răcelilor şi a gripei cu 2-3 zile. De asemenea, simptome precum nasul înfundat, tusea, cât şi febra sunt reduse semnificativ, scrie adevarul.ro

Supele

Pentru a trece mai uşor peste răceală, supele calde de pui sunt o adevărată binecuvântare. Ajută la hidratarea organismului, care este atât de importantă în astfel de perioade.

Proteinele de origine animală

În plus față de fructe și legume, proteinele din carne de pasăre, carne slabă de vită şi de porc, ouă, pește, fructe de mare ajută la producerea de anticorpi. Ele trebuie să facă parte din meniul zilnic.

De asemenea, trebuie să te asiguri că ai un consum suficient de „grăsimi bune“, adică acizi grași Omega-3, Omega-6 și Omega-9, deoarece acestea sunt asociate cu o mai bună funcţionare a sistemului imunitar. Peștele, uleiul de măsline, uleiul de rapiţă şi nucile sunt surse excelente de grăsimi bune.