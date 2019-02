BINE DE ŞTIUT! Cum îi construiești copilului tău un sistem imunitar puternic

H1: Cum îi construiești copilului tău un sistem imunitar puternic

Imunitatea reprezintă capacitatea organismului de a se apăra de diverse bacterii, virusuri sau paraziți, centrul de comandă în procesul de vindecare fiind chiar sistemul imunitar. Rolul acestuia este de a acționa în momentul în care sănătatea copilului este pusă în pericol, identificând microbii care îi invadează organismul și acționând asupra eliminării lor.

H2: Sistemul imunitar al copilului:

La naștere, sistemul imunitar al bebelușului este slab dezvoltat, deoarece organismul nu a fost expus microbilor. Neavând suficiente celule specializate pentru contactul cu factorii infecțioși, acesta este foarte fragil. Sistemul imunitar în primii trei ani de viață al unui copil se dezvoltă cel mai mult și continuă să se maturizeze treptat, atingând performanțele unui adult în momentul în care acesta ajunge la adolescență. De asemenea, în acești trei ani, se produc o serie de modificări în sistemul imunitar: anumiți anticorpi sunt preluați din exterior, alții sunt produși mai lent.

Este important să acorzi o atenție sporită pentru ca micuțul tău să dobândească o imunitate puternică, deoarece acesta îl poate proteja de boli și de complicații care pot avea efecte agresive asupra organismului său pe măsură ce crește.

H2: Cum poți antrena sistemul imunitar al copilului tău

Copiii născuți în zilele noastre se confruntă cu noi forme de riscuri, iar părinții moderni sunt în căutarea unor noi metode de prevenire a riscurilor la copii. Alegerile pe care tu, ca părinte, le iei pentru copilul tău în primii ani de viață, își pun amprenta asupra dezvoltării lui, atât la nivel fizic, cât și la nivel emoțional. Alimentația, programul de somn, activitățile din aer liber și imunizările corecte, reprezintă câțiva factori importanți de luat în considerare.

Copilul, fiind la o vârstă fragedă, trebuie să primească cea mai bună hrană din punct de vedere nutrițional și să urmeze o serie de obiceiuri alimentare sănătoase. Nutriția are rolul de a-i oferi organismului toate elementele necesare pentru a crește și a se dezvolta armonios. Planifică o nutriție corectă, bogată în vitaminele A, C și D, acizi grași și prebiotice. Alimentele din care copilul își poate extrage elementele nutritive mai sus menționate, sunt: Vitamina A - gălbenușul de ou, peștele, cartofii dulci, spanacul și morcovul, broccoli, ou, mango; Vitamina C – citrice, pătrunjel, fructe de pădure. Carnea roșie reprezintă o sursă bogată de proteine și minerale, lucruri de care sistemul imunitar are nevoie pentru a funcționa în cel mai eficient mod. La susținerea imunității poate contribui și formula de lapte praf Aptamil, lapte pentru copiii de vârstă mică. Conține vitaminele A, C și D care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Aceasta poate fi introdusă în alimentația copiilor mici după acordul medicului de familie, atunci când alăptarea nu este posibilă.

Susținerea sistemului imunitar în sezonul rece printr-o alimentație diversificată corect, reprezintă un factor esențial pentru sănătatea micuțului, întrucât este momentul în care acesta este cel mai predispus la viroze.

Ajută-l pe cel mic să aibă un sistem imunitar puternic, asigurându-te că are un meniu echilibrat și sănătos, că respectă orele de somn specifice vârstei și că este expus unor noi provocări și situații.

Pentru creșterea și dezvoltarea optimă a copiilor, Organizația Mondială a Sănătății recomandă alăptarea exclusivă până la 6 luni și continuarea alăptării în paralel cu diversificarea, până la vârsta de 2 ani. Întotdeauna consultați doctorul, asistenta sau moașa pentru sfaturi cu privire la hrănirea bebelușului, scrie b1.ro