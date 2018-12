Bine de știut! Ciroza hepatică: simptome, cauze și tratament

Ciroza hepatică este forma extremă a fibrozei hepatice, în care apare dezorganizarea completă a arhitecturii țesutului hepatic, scrie realitatea.net.

Orice suferință cronică hepatică, indiferent de factorul care o cauzează, evoluează în timp cu apariția inflamației, necrozei celulare și în cele din urmă a fibrozei hepatice. Termenul de fibroză hepatică se referă la apariția unor cicatrici nefuncționale în masa țesutului hepatic și nu este echivalent cu termenul de ciroză hepatică.



Bolile care pot conduce în evoluția lor la apariția cirozei hepatice sunt :



hepatita cronică virală (VHB și VHC)

etilismul cronic

steatohepatita non-alcoolică (NASH)

hepatite autoimmune

boli genetice (boala Wilson, hemocromatoză, deficitul de alfa 1 antitripsină etc.)

insuficiența cardiacă etc.

În evoluția acestor boli, ciroza poate să apară (sau nu) după o perioadă variabilă de la pacient la pacient, în funcție de etiologie, stil de viață, genetic pacientului etc.



Ciroza hepatică. Există mai multe modalități de a clasifica ciroza, însă în mare se poate vorbi despre o fază compensată - când încă ficatul funcționează suficient de bine încât să asigure complet funcțiile care îi revin și o fază decompensată, când datorită extensiei masive a leziunilor, funcția hepatică devine insuficientă. În faza compensate pot să nu existe manifestări clinice uneori ciroza hepatică fiind diagnosticată doar cu ocazia primei decompensări.



Dacă apar, manifestările clinice ale cirozei hepatice pot fi :

astenie, fatigabilitate

inapetență

modificări nejustificate în ceea ce privește greutatea corporală (creșteri sau scăderi)

sângerări, echimoze

icter

prurit tegumentar

edeme

urini hipercrome

dezorientare temporospațială

Ciroză hepatică. Diagnosticul de ciroză hepatică poate fi suspicionat clinic, însă pentru confirmare pot fi folosite metode invașive (biopsia hepatică) sau neinvazive (fibroscan, ARFI - Acoustic Radiation Force Impulse etc.), și în unele cazuri imagistică (CT, RMN, ecografie).