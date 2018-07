Bine de știut! Cele mai periculoase boli care nu au simptome

Bolile fără simptome imediate, care nu sunt depistate la timp, pot evolua, conducând uneori decesul neaşteptat. Iată care sunt aceste boli periculoase, scrie realitatea.net.

În primul rând, e vorba despre diferite forme de cancer, de exemplu bronho-pneumonar, hepatic, pancreatic, renal, vezical, osos, de tract gastrointestinal şi lista poate continua. Pot trece luni la rând, în unele cazuri chiar ani, până ce boala începe să se manifeste, să dea de bănuit. Apoi, mai poate fi vorba despre hepatite, infecţiile HIV, tuberculoză, diabet sau chiar boli de inimă.

Cancerul pulmonar evoluează în zece ani

Spre exemplu, cancerul pulmonar poate evolua timp de zece ani fără a fi descoperit. Abia în faza terminală apar tusea persistentă, durerile în piept şi uneori febra. Diagnosticul se pune în urma radiografiei pulmonare, care, dacă este făcută de timpuriu, creşte rata de supravieţuire cu aproape 50%. La fel se întâmplă şi cu cancerul de col uterin, cauzat de infecţia cu virusul Papilloma Human, sau în cazul infecţiei HIV. Acestea nu sunt dureroase în prima fază şi pot fi descoperite numai cu ajutorul testelor specifice, respectiv citologia Babeş-Papanicolau şi proba de sânge.

Diabetul, depistat întâmplător

Una dintre cele mai comune boli care rămân nediagnosticate timp de mulţi ani după instalare este diabetul. Multe dintre persoanele care suferă de diabet nu ştiu că au această boală, afecţiunea fiind adesea depistată întâmplător. Dintre simptomele târzii ale acestei boli amintim: senzaţia de sete, oboseala şi scăderea în greutate.

De la virusurile hepatice B şi C până la ciroză nu e decât un pas

Virusurile hepatice B şi C sunt foarte periculoase, deoarece, netratate la timp, pot duce la ciroză, cancer hepatic sau chiar la deces. În plus, tratamentul acestor boli este foarte costisitor şi greu de suportat de organism. De aceea, e important să păstraţi igiena personală, să vă protejaţi rănile deschise şi să nu faceţi sex neprotejat cu persoane a căror stare de sănătate nu o cunoaşteţi pe deplin. Ambele boli pot fi depistate printr-o analiză specifică a sângelui, iar simptomele ce pot apărea includ dureri de cap, febră şi stare de oboseală permanentă.

Afecţiunile cardiovasculare ocupă primul loc în topul celor asimptomatice

Aşa cum era de aşteptat, afecţiunile inimii ocupă şi ele un loc „de cinste” în categoria bolilor tăcute. Pacienţii care au fost diagnosticaţi cu hipertensiune arterială sau nivelul crescut al colesterolului în urma analizelor de rutină trebuie să-şi ia măsuri de precauţie. În această situaţie e indicat să respecte cu stricteţe reţeta şi indicaţiile medicului, pentru ca valorile să intre din nou în limitele normale. În caz contrar poate apărea o boală de inimă, hipertensiunea şi colesterolul mărit fiind principalii factori de risc. Afecţiunile cardiovasculare se situează pe locul întâi în topul celor mai periculoase boli asimptomatice, din cauza numărului mare de decese pe care le provoacă anual.

Glaucomul, principala cauză a orbirii

Nu ignoraţi nici vederea! Chiar dacă nu aveţi probleme cu ochii, după vârsta de 40 de ani e indicat să faceţi un control oftalmologic anual, iar în cazul în care există în familie o rudă cu glaucom mergeţi la medic mai devreme. Afecţiunea este cu atât mai periculoasă, cu cât afectează milioane de oameni din întreaga lume şi este una dintre cauzele principale ale orbirii. Jumătate dintre persoanele cu glaucom nu ştiu că au această boală înainte de a li se deteriora ireparabil vederea.

Durerile de cap pot indica un anevrism cerebral

Şi anevrismele cerebrale se pot încadra în categoria „bolilor tăcute”, întrucât cele mai multe dintre durerile de cap sunt inofensive şi puse de obicei pe seama stresului cotidian în primele stadii ale bolii. În plus, aceste tumori nu pot fi văzute decât la computer tomograf sau rezonanţă magnetică, ceea ce înseamnă că depinde foarte mult de inspiraţia medicului, care trebuie să ştie de ce analize aveţi nevoie.

Măsuraţi-vă densitatea osoasă

Osteoporoza este cunoscută şi sub numele de „boala tăcută”, deoarece majoritatea oamenilor nu află de existenţa ei decât atunci când oasele lor devin atât de fragile, încât o simplă căzătură, luxaţie sau lovitură le poate cauza fracturi sau ruperea vertebrelor. De aceea, e important să mergeţi frecvent la medic să vă testaţi densitatea osoasă, în special femeile trecute de menopauză.