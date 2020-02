Bine de ştiut! Ce ţi se poate întâmpla dacă bei prea multă cafea

Cafeaua este, pentru majoritatea dintre noi, băutura care ne dă energie la primele ore ale dimineţii, însă există şi persoane care o consumă excesiv, caz în care pot apărea diverse simptome neplăcute. Dacă te rezumi la două sau maximum trei ceşcute de cafea pe zi, ultima nu mai târziu de ora 16:00, nu trebuie să te îngrijorezi. De altfel, cafeaua are numeroase efecte benefice, pe lângă faptul că amplifică nivelul de energie.



Dacă eşti însă o „cafeholică” înrăită şi bei cafeaua ca pe apă, fără să mai ţii cont de cantitate sau de ora la care o bei, ar fi cazul să arunci o privire peste problemele care pot apărea.

Ce efecte are cafeaua consumată în exces



Eşti agitată



Numeroase studii au arătat că tulburările comportamentale şi emoţionale, precum anxietatea, depresia, neliniştea, nervozitatea sau iritabilitatea, pot fi declanşate de consumul exagerat de cafea. Ce înseamnă exagerat? Peste trei ceşcute, cum am precizat mai sus.



Nu poţi (a)dormi

Datorită cafeinei conţinute, cafeaua este un stimulent care creşte nivelul de alertă în organism, prin blocarea substanţelor chimice din creier care induc somnul şi creşterea producţiei de adrenalină. Dacă bei prea multă cafea şi, mai ales, dacă o consumi după-amiaza târziu, e foarte posibil să nu poţi adormi sau să ai un somn agitat. Aşadar, cafea cu moderaţie şi la ore matinale!



Te doare stomacul



Durerile de stomac sunt de obicei atribuite alimentelor, dar în unele cazuri „vinovatul de serviciu” poate fi consumul excesiv de cafea. Studiile arată că acidul gastric poate fi produs în exces din cauza cafeinei, ceea ce duce la dureri de stomac.



Ai dureri de cap



Mulţi dintre noi încercăm să tratăm durerea de cap cu o ceaşcă mare de cafea neagră. Uneori, chiar are efect! Cafeina chiar este un ingredient des utilizat în compoziţia analgezicelor. Dacă însă facem excese, durerea de cap se poate transforma într-o migrenă ce persistă pe toată durata zilei.



Colesterolul o ia în sus



Un compus din cafea numit cafestol ar putea fi responsabil de creşterea nivelului de colesterol „rău” din sânge, prin blocarea unui receptor important care menţine nivelul grăsimilor în limitele normale, arată un studiu al savanţilor de la Baylor College of Medicine. O altă cercetare sugerează că un consum de 5 ceşcuţe de cafea pe zi, timp de 30 de zile, ar putea duce la creşterea cu 8% a nivelului colesterolului.



Vezi în ceaţă



Cafeaua consumată în exces poate creşte tensiunea intraoculară, ceea ce poate duce la tulburări de vedere. Dacă vezi în ceaţă, îţi simţi ochii obosiţi, uscaţi, roşii, de vină ar putea fi şi cafeaua în exces, nu numai o noapte nedormită. De asemenea, ţine cont că excesul de cafea poate creşte şi riscul de glaucom, arată un studiu al cercetătorilor de la Glaucoma Research Foundation.



Ai tensiunea crescută



Cafeina poate determina o creştere bruscă a tensiunii arteriale, ca urmare a blocării unui receptor responsabil de producţia unui hormon cu rol de lărgire a vaselor de sânge. O altă teorie ar fi că excesul de cafeină poate duce la hipersecreţie de adrenalină, hormon care poate favoriza creşterea presiunii sângelui.



Ai dinţii pătaţi



Consumul exagerat de cafea poate duce la apariţia petelor sau discoloraţiilor dentare. Şi ceaiul sau sucurile acidulate au acest efect neplăcut! Cafeaua se infiltrează în smalţul dentar, stratul protector al dintelui, cauzând colorarea acestuia în galben, maro sau alte nuanţe neplăcute care doar la medicul stomatolog pot fi tratate.



Te simţi moleşită



Ai crede că, pe măsură ce bei mai multă cafea, eşti mai energică, dar lucrurile stau cu totul altfel. De la 3 ceşti încolo, cafeaua ar putea chiar să îţi dea o stare de moleşeală şi de somnolenţă. De ce se întâmplă asta? Deoarece cafeina „aţâţă” sistemul nervos simpatic (cel care ne să mesajul de „luptă sau fugi”), ceea ce este în regulă pe termen scurt, dar care, activat în mod repetat pe parcursul zilei, este confuzat şi refuză să îţi mai ofere doza de energie la care speri.



Auzi voci



Un consum exagerat de cafea poate duce la creşterea nivelului de stres, prin eliberarea de cortizol, iar asta ar putea favoriza apariţia unor simptome ciudate, precum auzul unor voci sau sunete ciudate, arată un studiu al cercetătorilor australieni.



Îţi tremură mâinile



Adrenalina secretată ca urmare a acţiunii cafeinei poate avea şi efecte mai puţin plăcute decât energia pe care ţi-o doreşti. Mia precis, ar putea duce la apariţia tremurăturilor, mai ales la nivelul mâinilor şi picioarelor. Acest simptom poartă chiar şi un nume – cafeinism.



Te loveşte diareea



Cafeaua este indicată dimineaţa, pentru a obţine necesarul de energie, dar şi pentru a uşura tranzitul intestinal. Consumată în exces încă, cafeaua poate duce la o extremă, şi anume la apariţia diareei, deoarece are un puternic efect laxativ.



Ai deficit de fier



Cafeina din cafea ar putea împiedica absorbţia fierului din alimente, la fel şi ceaiurile, energizantele sau alte băuturi carbogazoase. De aceea, astfel de băuturi sunt contraindicate persoanelor care se confruntă cu anemie, adică deficit de fier. Iar această carenţă de fier nu rămâne fără consecinţe: apar oboseala, slăbiciunea musculară, paloarea şi multe alte simptome pe care le poţi descoperi aici.



Îţi creşte glicemia



Chiar dacă nu se cunoaşte cu exactitate mecanismul prin care are loc acest proces, specialiştii cred că excesul de cafea ar putea reduce sensibilitatea la insulină, ceea ce favorizează creşterea nivelului de glucoză din sânge. De aceea, diabeticii sunt sfătuiţi să consume cu moderaţie cafea.



Ai permanent un gust amar în gură şi ţi-e greaţă



Prea multă cafea poate duce la o senzaţie permanentă de gust amar şi la uscarea gurii. De asemenea, ca urmare a hipersecreţiei de acid gastric, cafeaua consumată în exces poate înrăutăţi simptomele bolii de reflux gastroesofagian.



Transpiri abundent



Cafeaua acţionează direct asupra sistemului nervos şi poate accelera termogeneza, adică procesul responsabil de încălzirea temperaturii corporale. În consecinţă, cantităţile ridicate de cafeină pot duce la transpiraţii abundente, chiar şi atunci când temperaturile din mediul ambiant sunt normale.



Ai o senzaţie de leşin



Consumată în exces, cafeaua poate reduce nivelul de potasiu din sânge. Acest mineral are un rol important în organism: ajută la buna funcţionare a inimii, a creierului, sporeşte diureza, favorizează eliminarea sodiului în exces şi menţine funcţia glandelor suprarenale. Atunci când există un deficit de potasiu, pot apărea simptome precum slăbiciune, oboseală, tulburări ale ritmului cardiac şi senzaţie de leşin, scrie csid.ro