Bine de ştiut! Ce se întâmplă în organismul tău dacă bei KEFIR timp de o lună

Probabil stii deja ca iaurtul este un aliment foarte sănătos, dar știai că iaurtul kefir este un adevărat medicament pentru organism?

O femeie și-a întărit sistemul imunitar și a dat jos câteva kilograme bune pur și simplu consumând kefir timp de 30 de zile, scrie realitatea.net.



"La numai o săptămâna de când am început să beau kefir, am început să mă simt mult mai bine, metabolismul meu s-a accelerat, și am început să mă simt mult mai energizată. După două săptămâni, am observat că pantalonii au devenit mai puțîn ficși pe talie, iar după trei săptămâni slăbisem în mod vizibil în zona burții", susține femeia.



După câteva căutări pe internet, femeia și-a procurat fermenți și culturi fungice pentru kefir. S-a hotărât să înlocuiască masă de seară cu o cană din băutură pe care și-a preparat-o după cum urmează: în fiecare seară a strecurat baza de kefir printr-o sită de plastic, apoi a ținut-o sub jet de apă rece pentru a îndepărta depozitele de lapte închegat. După spălarea fermentilor, femeia i-a transferat într-un borcan de sticlă, iar apoi a turnat peste ei lapte dulce de vacă sau de capra la temperatura camerei.



A acoperit vasul cu baza de iaurt cu o fașă de bumbac și l-a depozitat într-un loc întunecos timp de 24 de ore. După cele 24 de ore, femeia a băut amestecul strecurat de consistentă kefirului. "Kefirul nu trebuie ținut la lumina sau în frigider. În plus, trebuie să eviți intrarea în contact a fermentilor cu obiectele metalice. Folosește doar ustensile din plastic, lemn sau ceramică", explică această.



A băut acest kefir timp de o luna. Nu a schimbat cu nimic alimentația de la masă de dimineață și de prânz, dar, în loc de cină, a consumat în fiecare zi 250 ml de kefir proaspăt stors.



După trei săptămâni, femeia a slăbit 3 kg din jurul taliei și din zona abdomenului!