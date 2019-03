Bine de ştiut! Ce se întâmplă în organism dacă mănânci zilnic patru migdale

Migdalele sunt alimente excelente care pot fi consumate zilnic datorită conținutului ridicat de proteine, vitamine și fibre. Mâncate regulat, migdalele pot reduce riscul de a dezvolta anumite probleme de sănătate precum cancerul, boli de inimă, obezitate și diabet de tip 2.



Chiar dacă migdalele au în componența lor grăsimi, trebuie spus că este vorba despre grăsimi sănanoase, mononeșăturate care te fapt protejează sănătatea inimii. Însă trebuie consumate cu moderație.



Iar numai 4 migdale pe zi pot face adevărate minuni în ceea ce privește sănătatea ta. Ele furnizează 3.5 g de fibre, 6 g proteina și 9 g de grăsimi mononeșaturate. De asemenea, oferă o cantitate importantă de vitamină E, magneziu și mangan. Totodată, în conținutul lor se regăsesc, în cantități mici, cupru, calciu, riboflavină, fier, zinc și fosfor.

Iată cele mai importante 7 beneficii pentru sănătate de care te vei bucura dacă mănânci zilnic 4 migdale.



1. Nivele sănătoase ale colesterolului



Migdalele sunt excelente pentru reducerea LDL (colesterolul rău) și creșterea HDL (colesterolul bun). Așa cum se știe, un nivel ridicat al LDL crește riscul de a te confrunta cu diverse afecțiuni precum atac de cord, atac cerebral ori afecțiuni ale arterelor.

Când înlocuiești cu migdale cipsurile ori dulciurile, vei reduce nivelul colesterolului rău cu până la 10%. În plus, organismul tău va primi și vitamina E și flavonoide. Toate acestea previn acumularea de placă pe pereții vaselor sanguine ceea ce înseamnă eliminarea riscului de înfundare a vaselor de sânge.



2. Par mai puternic și mai strălucitor



Migdalele conțin toate vitaminele și mineralele necesare îmbunătățirii sănătății părului. Pentru stimularea creșterii, migdalele conțin magneziu și zinc. Vitamina E are proprietăți antioxidante care reduc stresul oxidativ și fac firul de păr mai puternic. Iar vitamina B îngroașă firele și oferă o strălucire naturală părului.

De asemenea, dacă masezi scalpul cu ulei de migdale vei preveni apariția matreții și vei hrăni direct părul. Uleiul de migdale a fost utilizat încă din Egiptul antic pentru îngrijirea atât a părului cât și a pielii.



3. Reduce riscul de boli de inimă



Migdalele conțin multe substanțe benefice care sprijină sănătatea inimii. Grăsimile mononeșaturate, spre exemplu, poți ține sub control nivelul colesterolului rău. Însă fibrele, vitamina E, omega 3 și sterolii, toate acestea sub benefice inimii.

Migdalele sunt și o sursă nemaipomenită de l-arginină, substanța ce face ca pereții vaselor de sânge să devină mai flexibili și, prin urmare, sunt șanse mai mici să se formeze cheaguri de sânge care să blocheze fluxul sanguin și să se ajungă la atac de cord, scrie antena3.ro