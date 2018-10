Bine de știut! Ce se întâmplă dacă mănânci un pumn de fistic pe zi

Fisticul, bogat în grăsimi sănătoase, contribuie la prevenirea instalării diabetului, scrie realitatea.net.

Într-un studiu efectuat de aceştia, 54 de persoane cu prediabet, cunoscut şi sub numele de diabet borderline, au urmat o dietă mediteraneană timp de opt luni.

Participanţii la studiu au consumat aceeaşi cantitate de calorii pe perioada cercetării, dar, timp de patru luni, au consumat şi 57 de grame de fistic pe zi.

Greutatea acestora nu s-a schimbat, însă rezultatele testelor de sânge au arătat o shimbare înainte şi după consumul de fistic.

Cel mai important, nivelurile de zahăr şi de insulină au scăzut – acesta fiind un indiciu că organismul procesa mai uşor zahărul din alimente.

Beneficiile fisticului. 30 de grame

Aproximativ 30 de grame de fistic furnizează 20% din necesarul zilnic de vitamina B6. Aceasta e necesară pentru buna funcționare a sistemului imunitar, în producerea de hemoglobina și sintetizarea neurotransmițătorilor precum serotonina și dopamina. Ajuta la menținerea unor niveluri normale a glicemiei atunci când aportul caloric este scăzut precum și pentru ameliorarea simptomelor ce însoțesc sindromul premenstrual.

Beneficiile fisticului. Atenție! Cel prăjit şi cu sare nu este bun, nici pentru cei care au probleme cu rinichii, nici pentru hipertensivi. În rest, fisticul este bun (are şi proteine de foarte bună calitate), dar țineți cont că îngraşă, deoarece are o densitate calorică mare. Încearcați să-l mâncați fără sare şi cel mult 50 de grame zilnic. Sarea poate duce la formarea pietrelor la rinichi, în plus reţine apă în ţesuturi, creşte tensiunea arterială, care are şi ea efect advers împotriva rinichiului, practic îl „omoară“.