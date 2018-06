BINE DE ŞTIUT! Ce boli tratezi cu pepenele verde

Pepenele este unul dintre cele mai sănătoase fructe pe care le găsești vara. Este plin de nutrienți și te ajută la tratarea unor probleme de sănătate. Află care sunt.

Pepenele nu ar trebui combinat cu niciun alt aliment, deoarece trece repede prin stomac și are nevoie de o anumită enzimă pentru a fi digerat. Când îl combini cu pâine sau brânză, poate produce gaze și dureri abdominale. Pe lângă faptul că are un gust delicios și când este consumat singur, are foarte multe beneficii pentru sănătate, potrivit unica.ro.

Te ajută să elimini toxinele



Pepenele conține 90% apă și acționează ca un diuretic. O cură de detoxificare de o zi cu pepene va ajuta la eliminarea toxinelor din rinichi. În plus, patru pahare de suc de pepene te scapă de substanțele nocive din ficat.



Te scapă de constipație



Fibrele din pepene sunt unul dintre cele mai bune remedii împotriva constipației. Consumă-l regulat și vei ajuta la curățarea colonului de toxine.

Tratează coșurile



Pepenele te ajută să scapi de bacteriile de pe piele care pot cauza acnee. Pune o bucată din acest fruct pe zona afectată și las-o să acționeze câteva minute, apoi spală-te cu apă caldă.