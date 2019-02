Bine de ştiut! Câtă sare trebuie, de fapt, să mănânci zilnic ca să nu ai probleme de sănătate

Sarea este învinovățită deseori pentru efectele nefaste pe care le are asupra organismului, fiind asociată cu diverse afecțiuni grave, dacă este consumată în exces. La polul opus, ca rezultat al acestor atenționări, există și cazuri în care acest ingredient a fost redus ori scos din alimentație. Nici aceasta nu este o soluție, având în vedere că sarea are o mulțime de beneficii pentru organism dacă este consumată în cantități moderate.

În aceste condiții, este imposibil să nu te întrebi câtă sare ai voie să mănânci pe zi.

Sarea este esențială pentru organism, dar poate provoca probleme de sănătate dacă depășești doza recomandată zilnic. Cantitatea acesteia depinde atât de vârsta pe care o ai, cât și de afecțiunile de care suferi. Adulții sănătoși nu ar trebui să consume mai mult de o linguriță de sare pe zi, în timp ce copiii și vârstnicii peste 50 de ani ar trebui să mănânce mai puțină sare. De asemenea, specialiștii recomandă un consum redus de sare celor care suferă de diabet, se confruntă cu afecțiuni la nivelul rinichilor ori dacă au tensiune arterială crescută.

Sarea nu oferă doar gust deosebit preparatelor culinare, ci are și alte beneficii pentru corp. Acest ingredient atât de contestat îți stimulează sistemul imunitar, întărind organismul în fața atacurilor agenților patogeni, are grijă de sănătatea sistemului muscular și osos prin conținutul de sodiu și de calciu. În plus, sarea joacă un rol important și în procesul de digestie și de absorbție. Aceasta activează în cavitatea bucală o enzimă numită amilaza salivară, care descompune amidonul din alimentele preparate termic (fierte, prăjite, coapte). De asemenea, ajută la crearea de acid clorhidric, un pas important în procesul digestiv.

Pe lista avantajelor pe care le oferă sarea sănătății se adaugă și combaterea acidității din organism și menținerea sănătății și frumuseții pielii. În plus, acest ingredient te ajută să dormi mai bine și îți stimulează metabolismul, astfel că este un aliat de nădejde în curele de slăbire.

Din păcate, multe persoane depășesc doza zilnică recomandată de sare, ajungând până la 3400 mg/zi, care este o cantitate dublă față de cât ar trebui. Mai multă sare în alimentație conduce către creșterea tensiunii arteriale, reprezentând astfel una dintre cauzele ce provoacă afecțiuni cardiovasculare, conform realitatea.net