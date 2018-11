Bine de ştiut! Beneficiile Vitaminei C importante, dar mai puțin cunoscute

Pentru funcționarea optimă a organismului, vitamina C este una dintre substanțele nutritive cele mai eficiente. Întărește sistemul imunitar și ajută organismul să lupte împotriva mai multor afecțiuni precum cancer sau diabet. Pe lângă beneficiile deja cunoscute, consumul de vitamina C trebuie să fie indispensabil și pentru multe alte calități. Iată care sunt cele mai importante!

Vitamina C – beneficii pentru sănătate

Consumul de vitamina C este recomandat pentru orice categorie de vârstă, mai ales că sunt și o mulțime de alimente care au în compoziție vitamina C, însă doza de consum este diferită în funcție de sex și categorie de vârstă. Un bărbat adult poate consuma 90 de mg/zi, o femeie poate consuma 75 mg/zi și un copil cu vârsta între 9 și 13 ani, aproximativ 45 mg/zi.

Este printre singurele vitamine care se găsește în mai multe surse alimentare precum: ardei gras, conopidă, portocale, căpșuni, ananas, papaya, etc.

Tratează afecțiunile pielii. Pielea lăsată, din păcate, este semnul pe care trecerea anilor îl lasă la nivelul corpului. Din fericirea, consumul de vitamina C poate fi un ajutor pentru reducerea ridurilor și îmbunătățirea elasticității pielii. Tocmai din acest motiv se regăsește frecvent în creme hidratante pentru ten și corp.

Are efect antistres. Creierul și sistemul nervos este atacat de o mulțime de efecte nocive, iar stresul este principalul factor dăunător. Pentru că este important să îți protejezi organismul și să nu îl încarci cu prea multe medicamente dăunătoare, consumă zilnic vitamina C indiferent de forma sa.

Îmbunătățește fluxul sanguin. Chiar dacă este administrată în doze mici, vitamina C are puterea de a ajuta la o dilatare mai ușoară a vaselor de sânge. Este recomandată persoanelor care suferă de insuficiență cardiacă, hipertensiune arterială, dar și angină pectorală.

Poate trata cancerul. Administrată în mod regulat și în doze mai mari, vitamina C poate avea capacitatea de a accelera distrugerea celulelor canceroase. Sporește efectul medicamentelor care se folosesc în tratamentele de chimioterapie, în cazul bolilor de cancer.

Scade riscul de cataractă. Pentru că are rolul de a îmbunătății vederea, vitamina C poate scădea și riscul de dezvoltare al cataractei, afecțiune care poate duce chiar la orbire în cazul mai multor persoane, mai ales a persoanelor în vârstă.

Scade colesterolul. Nivelul mult prea ridicat al colesterolului din sânge poate duce la mai multe afecțiuni grave în organism. Tocmai din acest motiv, consumul de vitamina C poate stimula conversia colesterolului în săruri biliare și acestea pot fi eliminate mai ușor din organism.

Vindecă rănile. Pentru că are o importanță majoră în producția de colagen, vitamina C este și proteina esențială de care țesuturile cognitive au nevoie. Consumul de vitamina C accelerează procesul de grăbire al rănilor, de orice fel, de la răni minore, până la oase rupte sau chiar arsuri grave.

Stabilizează nivelul de zahăr din sânge. În cazul diabeticilor este o mare problemă cantitatea de zahăr consumată. Dacă se consumă vitamina C în mod regulat, atunci se reglează nivelul de zahăr din sânge, în urma alimentelor consumate, scrie zumi.md