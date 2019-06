Bine de ştiut! Alimentul minune care conține un cocktail de vitamine și minerale

Vitaminele, mineralele şi nutrienţii din fructele şi legumele de sezon reprezintă "un combustibil" extrem de necesar organismului, menţinerea unei alimentaţii echilibrate, din care să nu lipsească antioxidanţii, fiind alegerea perfectă pentru finalul de primăvară şi pregătirea pentru întâmpinarea anotimpului cald, afirmă specialiştii în nutriţie.

"Când vorbim despre un stil de viaţă sănătos, alimentaţia echilibrată are un rol esenţial, deoarece astfel ne putem asigura energia necesară ritmului de zi cu zi. Este important ca prin alimentaţie să reuşim să asigurăm organismului inclusiv necesarul zilnic de antioxidanţi care poate fi obţinut atât din fructe şi legume, cât şi din băuturi preparate din ingrediente naturale. Berea este o astfel de băutură, care conţine antioxidanţi naturali, proveniţi în special din hamei, cel care are şi rol de conservant natural al acesteia, dar şi din orz", spune dr. Corina Zugravu, preşedintele Centrului de Studii despre Bere, Sănătate şi Nutriţie, citată într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.



Potrivit acesteia, datorită conţinutului de malţ şi hamei, berea consumată moderat (330 ml/zi pentru femei şi 660 ml/zi pentru bărbaţi) poate fi considerată inclusiv o sursă de antioxidanţi. Totodată, drojdia asigură proteine şi aminoacizi esenţiali, precum şi numeroase vitamine şi minerale.



Fiind o băutură slab alcoolizată, berea poate fi inclusă în dieta unei persoane care doreşte să îşi menţină silueta, mai ales la început de vară.



De asemenea, morcovul, cireşele şi căpşunele conţin puternici antioxidanţi naturali, scrie digi24.ro



Fiind una dintre cele mai consumate şi mai populare legume, morcovul este denumit şi alimentul minune, deoarece conţine un adevărat cocktail de vitamine (vitamina A, vitamine din grupul B şi vitamina C), minerale (calciu, magneziu şi potasiu) şi fibre. Sursă nutriţională importantă pentru funcţionarea optimă a organismului, morcovul contribuie şi la menţinerea siluetei, atât de râvnită înainte de începutul verii, ca urmare a conţinutului său extrem de mic de calorii.



Betacarotenul, antioxidantul din morcov, este unul dintre cei mai puternici antioxidanţi naturali, care ajută organismul să lupte împotriva radicalilor liberi. Mai mult decât atât, conţinutul de antioxidanţi din morcov poate contribui la prevenirea afecţiunilor cardiovasculare.



Surse bogate în fibre, antioxidanţi şi vitamine, căpşunele şi cireşele sunt fructele preferate ale acestei perioade, care pot fi incluse cu succes în alimentaţia zilnică, având beneficii numeroase pentru organism. Căpşunele sunt extrem de bogate în antioxidanţi, astfel că sunt aliaţi de nădejde pentru fortifierea sistemului imunitar.