Bine de știut! Alimentele pe care ar trebui să NU le mai cumperi niciodată

Despre alimentație s-a tot vorbit în ultima perioadă. Circulă constant tot felul de diete miraculoase pe toate canalele de comunicare, însă există anumite produse pe care ar trebui să nu le mai achiziționezi niciodată, începând din acest moment. Pericolul la care te expun acestea este destul de mare, scrie realitatea.net.

Legumele la conservă



Chiar dacă adesea reprezintă varianta cea mai bună și rapidă de a prepara un fel de mâncare, gândește-te de două ori înainte să le mai folosești. Toate legumele ambalate în acest fel nu îți pot oferi deloc fibre sau nutrimenți, în schimb, sunt bogate în sodiu. Nu trebuie să excluzi nici cantitatea mare de zahăr pe care o conțin și nici conservanții folosiți pentru a păstra aromă.



Orice înseamnă semipreparat este nociv pentru organismul tău. Termenul mare de valabilitate, conservanții, aditivii sunt factori pe care ar trebui să îi eviți cu orice preț.



Sucurile "naturale"



Chiar dacă pe ambalaj scrie produs natural, nu înseamnă că nu are zahăr sau alți îndulcitori. Poți alege să îți achiziționezi un aparat cu ajutorul căruia să îți prepari ce suc vrei acasă, așa vei ști sigur că este natural, fără conservanți sau coloranți. Un stil de viață sănătos cere un minim de efort pentru a putea să îi furnizezi organismului tău toate resursele bune de care are nevoie.



Fructele confiate



Fructul este sănătate curată însă, odată confiat, devine un pericol enorm pentru întregul corp, atât la interior, cât și la exterior. Conțin o cantitate foarte mare de zahăr. Dacă obișnuiești să le consumi mai ales sub formă de compot, alege să ți le prepari tu acasă, pentru a avea control asupra cantității de zahăr, și nu exagera cu cantitatea de compot consumată.



Poți de asemenea să optezi pentru achiziționarea unui aparat pentru uscarea fructelor, dar și în acest caz nu trebuie să treci cu vederea cantitatea consumată, scrie bzi.ro.



Cerealele de dimineață pline de zaharuri



Ar trebui să urmărești cu atenție ca o porție să nu depășească 12 grame. Nu te lăsa păcălit de aromele, culorile, formele și mixurile pe care le găsești în comerț. Alege mai bine să consumi fulgii de ovăz care sunt mai sănătoși. Poți să îi combini cu o budincă de chia și astfel vei obține un mic dejun sănătos și sațios.