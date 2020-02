Bine de ştiut! Alimentele obligatorii dintr-un regim alimentar echilibrat

Ştim cu toţii că echilibrul este cel mai greu de atins. O provocare este şi respectarea unui regim alimentar echilibrat, cu surse bune de proteine, grăsimi sănătoase, carbohidraţi cu absorbţie lentă, fibre, bacterii bune, vitamine şi minerale. Însă, dacă reuşim să includem anumite alimente ce sunt recunoscute pentru beneficiile lor pentru sănătate, drumul devine mai uşor.



Sunt deja nenumărate studii care demonstrează că sănătatea începe în sistemul digestiv şi că oamenii cu un sistem digestiv sănătos au un sistem imunitar puternic, ce poate face faţă multor afecţiuni.

Tocmai pentru ca sistemul digestiv să fie unul sănătos avem nevoie de o dietă echilibrată în care să inserăm anumite alimente obligatorii ce conţin probiotice, enzime sau fibre, fiind atent studiată legătura dintre acestea şi o digestie optimă. Aceasta presupune absorbţia nutrienţilor de calitate din alimente şi eliminarea corectă a reziduurilor. Există o serie de alimente benefice care nu trebuie să lipsească din alimentaţie. Iată câteva dintre acestea!

Iaurtul, alimentul cheie pentru sănătate

Iaurtul este realizat din lapte fermentat cu ajutorul unor bacterii de acid lactic. Conţine bacterii prietenoase cunoscute sub numele de probiotice care ajută procesul de digestie şi au grijă ca întregul sistem digestiv să fie unul sănătos. Probioticele – care în mod natural trăiesc în intestin – pot regla tranzitul intestinal, ameliorează balonarea, constipaţia sau diareea. Acestea pot fi aduse în alimentaţie prin consumul frecvent de iaurt. Dar nu orice fel de iaurt.





Este important să citim eticheta şi să ne asigurăm că acel produs conţine culturi vii şi active sau are bacterii prietenoase, precum bifidobacteriile, recunoscute pentru contribuţia lor majoră la păstrarea sănătăţii tractului digestiv. Bacteriile Bifidus fac parte în mod natural din flora intestinală a corpului uman şi au fost descoperite de Henry Tissier în 1899, dovedindu-se că acestea pot supravieţui în lapte şi prin intermediul iaurtului, pot ajunge în corpul nostru, ajutându-ne digestia.



După efectuarea testelor in vitro cu mai multe tipuri de bifidobacterii, specialiştii de la Danone au selectat Bifidus Actregularis ca fiind cea mai rezistentă bacterie ce poate trăi în lapte, ce supravieţuieşte trecerii prin întreg tractul intestinal şi poate ajunge în corpul uman dacă se consumă iaurt ce conţine această bacterie. Ori iaurturile Activia conţin 4 miliarde de bacterii Bifidus actiregularis în 125 de grame de produs.



Pe lângă probiotice, iaurtul este o şi sursă ideală de proteine şi calciu, elemente vitale pentru funcţionarea optimă a organismului.

Legumele şi frunzele verzi

Legumele, în general, şi frunzele verzi (spanac, valeriană, salată, pătrunjel), au fibre, dar şi nutrienţi de mare ajutor pentru sănătate, precum vitaminele şi mineralele. Un articol din jurnalul Nature Chemical Biology susţine că vegetalele cu frunze verzi conţin sulfochinovoză, un zahăr ce poate hrăni bacteriile din stomac, ajutând astfel digestia, scrie csid.ro

Cerealele integrale

Este important să introducem cerealele integrale în alimentaţie, pentru că oferă organismului energie, prin conţinutul de carbohidraţi cu absorbţie lentă. În plus, conţin fibre de calitate, care asigură digestia optimă. Fie că este vorba de grâu, orez, quinoa sau ovăz, e important ca cerealele să conţină 100% din miezul cerealei pentru a fi numite cereale integrale.Ţineţi cont şi de faptul că unele fibre din conţinutul cerealelor se comportă ca prebioticele – hrănind bacteriile prietenoase din intestine şi contribuind astfel la sănătatea tractului digestiv.