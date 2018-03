Bine de știut! Acestea sunt fructele şi legumele care au ZERO calorii

Se vorbește mult despre alimentele cu zero calorii, în general, și, în mod special, despre fructe și legume cu zero calorii. Ce sunt alimentele cu zero calorii?

Alimentele cu zero calorii sunt acelea care, pentru a fi digerate, asimilate și metabolizate se consumă mai multă energie (mai multe calorii) decât cele care sunt aduse prin ingestia acestora, scrie realitatea.net.

În consecință, aportul caloric pe care aceste alimente îl aduc este zero, sau chiar negativ.

Pentru a beneficia de această proprietate pe care o au aceste fructe și legume cu zero calorii contează cum sunt consumate. Sosurile, grăsimile adăugate, prepararea prin prăjire sau alte moduri de gătire fac din ele surse de calorii.



Lista aproape completă cu fructe și legume cu zero calorii cuprinde: merele, caisele, sparânghelul, sfecla roșie, broccoli, conopida, morcovii, țelină, afinele, cresonul, castraveții, usturoiul, grapefruitul, fasolea verde, napi, prazul, lămâia, salată verde, ceapă, portocalele (întregi, și nu mai mult de două fructe mari pe zi), ardeiul gras și ardeiul iute, ananasul, prunele, zmeură, spanacul, căpșunile, ridichile (și cele albe și cele roșii), roșiile, pepenele verde (dar nu mai mult de două felii).



Toate aceste fructe și legume cu zero calorii pot fi incluse la micul dejun, prânz și cină.



Acestea își păstrează beneficiul unui aport caloric nesemnificativ dacă sunt consumate în cantități rezonabile (mai ales merele, pepenele roșu, sfeclă roșie, portocalele, ananasul și prunele). Toate legumele verzi pot fi consumate fără limită, sub formă de salate simple, cu dressinguri făcute din foarte puțin ulei, suc de lămâie, puțină sare și condimente.