Bine de știut! 7 cele mai mari greșeli pe care le faci pe timpul iernii

Iarna poate fi un anotimp dificil pentru multe persoane. Vremea te poate lua ușor prin surprindere, temperaturile pot ajunge rapid la o extremă și în orice clipă te poți simți nepregătită pentru această perioadă rece din an. Dincolo de hainele groase și cizmele călduroase, iarna este o provocare și din alte puncte de vedere. Sănătatea și igiena sunt două provocări cărora trebuie să știi cum să le faci față.

7 cele mai mari greșeli pe care le faci pe timpul iernii:

Te bazezi prea mult pe Vitamina C

Sucul natural de portocale este de multe ori primu lucru la care apelezi atunci când simți cea mai mică urmă de posibilă răceală pe timpul iernii. Și asta pentru că sucul de portocale este bogat în Vitamina C. Un raport din 2013 care a încheiat 70 de ani de studii asupra acestei vitamine, a arătat că Vitamina C în exces nu reduce riscul dezvoltării unei răceli, și asta pentru că de fiecare dată corpul va absorbi doar atât cât are nevoie și nimic mai mult, explică doctorul britanic Dan Dhunna. De altfel, este mai indicat zincul în intervalul de 24 de ore de la apariția primelor simptome de răceală, pentru o recuperare mai rapidă, scrie zumi.md

Îți usuci hainele în casă

Cum balcoanele sunt deseori închise și reci sau deschise și pline de zăpadă, caloriferele reprezintă cea mai ușoară cale pentru uscarea hainelor pe timp de iarnă. Un studiu realizat în Marea Britanie a evidențiat însă faptul că 91% dintre haine conțin compuși organici volatili, care sunt eliberați în locuințe, atunci când hainele sunt puse să se usuce în interior, explică Peter Howarth, profesor specialist în alergii și probleme respiratorii la Southampton University. Potrivit acestuia, urmările pot consta în dureri de gât, ochi iritați și dureri de cap. Este și motivul pentru care folosirea unui uscător de rufe electric reprezintă o alegere mult mai sigură pentru tine și locuința ta, însă și mult mai rapidă.

Nu te hidratezi destul

Pe timpul iernii nu te vei simți la fel de însetată așa cum ești vara, însă potrivit specialiștilor de la British Dietetic Association, chiar și pe timpul iernii organismul tău are nevoie de doi litri de lichide pentru a rămâne hidratat. Este însă important să ai grijă câtă cofeină consumi zilnic, specialiștii recomandând cel mult 400 de mililitri.

Nu folosești cremă de protecție solară

Nu trebuie să fii pe plajă ca să folosești cremă pentru protecție solară. Doctorul Adam Friedmann, dermatolog la The Harley Street Dermatology Clinic, avertizează că expunerea la soare, chiar și pe timpul iernii, poate avea efecte majore asupra îmbătrânirii pielii.

Mănânci prea mulți carbohidrați

Potrivit lui Sioned Quirke de la British Dietetic Association, persoanele tind să se îngrașe în medie cu două sau chiar trei kilograme pe timpul iernii, din cauza activității fizice reduse și a consumului mult mai ridicat de carbohidrați, stimulat de temperaturile scăzute. Păstrează un regim alimentar echilibrat și încearcă să mergi constant la sală pentru a nu te trezi cu probleme de greutate apărute peste iarnă

Te îmbraci prea gros când ieși să faci sport

Iar dacă ieși să faci sport, evită să porți prea multe haine pe tine, este sfatul antrenorului personal Scott Laidler. Și asta pentru că un strat prea gros de haine ar putea provoca transpirație în exces, ceea ce ar duce la o răcire rapidă a corpului.

Ignori alergiile

Alergiile sunt deseori asociate cu anotimpurile de primăvară și vară, însă condensul produs de căldura în exces din locuințe și frigul de afară poate fi una dintre cauzele pentru apariția problemelor respiratorii provocate de mucegai, dar și a iritațiilor pielii. Modul în care locuința este aerisită pe timpul iernii e foarte important pentru a evita aceste probleme.