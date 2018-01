Bine de știut! 6 obiceiuri surprinzătoare care te îmbătrânesc

Gustări noaptea, în club

Obicei: mănânci noaptea, când ieși cu fetele sau cu iubitul, prăjiturele, biscuitei și alte produse de patiserie și panificație.



De ce te îmbătrânește: carbohidrații și zaharurile rafinate sunt absorbite rapid în fluxul sangvin și afectează straturile de colagen (proteina care conferă elasticitate pielii).



Remediul: optează pentru nuci, alune, iaurt și alte alimente cu un index glicemic mic.

Exercițiile fizice

Obicei: te “strâmbi” în timp ce ridici greutăți



De ce te îmbătrânește: grimasele se pot întipări în față, iar ridurile nu vor întârzia să apară. Nu doar razele soarelui te fac să îți strângi ochii în diverse forme. Exercițiile fizice pot avea același efect.



Remediul: fă exercițiile în oglindă astfel încât să te poți controla. Încearcă să te concentrezi pe respirație și să te “strâmbi”cât mai puțin.



Coadă de cal

Obicei: îți prinzi tot timpul părul de sus, într-o coadă de cal



De ce te îmbătrânește: Strângerea în mod repetat a părului în același mod duce la slăbirea rădăcinii firelor de păr și la căderea acestora.



Remediul: lasă-ți părul “jucăuș” și evită să-l ții strâns legat.

Mănânci “sănătos”

Obicei: renunți total la grăsimi



De ce te îmbătrânește: grăsimile sănătoase (precum omega-3) reduc inflamațiile din organism și previn astfel afecțiuni precum acneea și rozaceea. În plus, acizii grași omega-3 previn distrugerea straturilor de colagen și elastină ale pielii



Remediul: limitează consumul de grăsimi saturate, însă ai grijă ca dieta ta să cuprindă grăsimi nesaturate – avocado, somon, ulei de măsline, semințe de in, scrie libertatea.ro



“Regimul” de frumusețe

Obicei: exagerezi cu suplimentele



De ce te îmbătrânește: în timp ce suplimentele orale de vitamină E sau coenzima Q10 pot avea efecte antiimbătrânire, exagerarea poate avea efect contrar. Prea multe suplimente împotriva îmbătrânirii luate în același timp pot face pielea mai sensibilă și mai fragilă.



Remediul: cere sfatul dermatologului care îți poate da o schemă cu suplimente astfel încât frumusețea și tinerețea ta să nu fie puse în pericol.



Ticul de după-amiază

Obicei: te freci la ochi



De ce te îmbătrânește: frecarea la ochi nu doar că este agresivă cu genele și duce la căderea lor, însă poate produce o traumă și zonei de sub ochi, iritând-o.



Remediul: dezvoltă-ți un nou obicei care să îți antreneze vederea și care are grijă și de ochii tăi: regula 6-20-20. Privește un obiect aflat la 6 metri distanță, timp de 20 de secunde, la fiecare 20 de minute.