Billie Eilish a anunţat că va găzdui o emisiune pe Apple Music alături de tatăl său, Patrick O'Connell

Cei doi vor dezvălui audienţei melodiile lor preferate, dar şi diferenţele generaţionale şi vor vorbi despre muzica care le-a modelat viaţa."Eu şi tata am avut această relaţie de-a lungul anilor, de a face schimb de muzică", a declarat Billie pentru Zane Lowe, de la Apple Music. "Tatăl meu mi-a arătat câteva dintre melodiile mele preferate, iar eu i-am arătat cântecele pe care acum le iubeşte", a povestit artista.Primul episod va fi difuzat vineri.Anterior, artista a mai găzduit o emisiune pe Apple Music, "groupies have feelings too", care s-a concentrat pe muzica contemporană.Eilish a vorbit recent despre problemele mentale şi fizice cu care s-a confruntat după ce a devenit o vedetă pop într-un număr recent al revistei Vogue.În ianuarie, Eilish s-a impus la toate categoriile majore ale premiilor Grammy cu albumul ei "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", cel mai difuzat album de pe Apple Music anul trecut.