Biletele de avion... un "lux". Câţi bani au scos din buzunar moldovenii doar pentru a ajunge acasă de sărbători

Biletele de avion au ajuns să coste dublu pentru cei care s-au gândit în ultimul moment să zboare acasă de sărbători. Se întâmplă din cauza fluxului mare de pasageri. Pentru a face faţă, o companie aeriană de la noi a mai pus un avion în plus pe ruta de la Moscova.



"Cei care vor să ajungă în ţară de la Moscova înainte de Revelion vor fi nevoiţi să scoată din buzunare cel puţin 220 de euro. Iar companiile aeriene mai au puţine bilete disponibile."



- A ieşit mai scump?

- De obicei, era 90. Acum a fost 210.



"Înainte de Revelion, nu sunt bilete ieftine, după cum ştiţi", a spus un bărbat.



"Am plătit scump pentru bilete. De obicei, le cumpăr din timp, dar acum nu am reuşit", a spus o femeie.



Majoritatea celor care vin sau pleacă din ţară de sărbători, însă,şi-au luat biletele cu mult timp înainte.



"De vreo două, trei luni. Nu ştim, că băieţii ne-au luat şi ne-au spus acum 48 de ore că sunt venite biletele", a spus o femeie.



"Am cumpărat biletele din timp. Ştim că de Revelion preţurile sunt mai mari",a menţionat o femeie.



"Da, vin sărbătorile şi ori toţi vin, ori toţi pleacă peste hotare pentru vacanţă. Acesta este motivul", a completat o altă femeie.



- Biletul l-am luat cu două luni mai devreme. Din cazul că e mai ieftin.

- Dar nu ştii, cam cât ai mai economisit?

- Probabil, nu ştiu, poate 50, poate 75 de euro.



"Am cumpărat biletul din timp, cu două luni înainte.

- De ce?

- Pentru că e greu să găseşti bilet pe ultima sută de metri", a spus un bărbat.



Odată ajunşi în ţară, oamenii trebuie să îşi facă deja rezervări şi pentru plecare, după sărbători.



"Moldovenii care vor să se întoarcă la Moscova imediat după Crăciun, în data de 8 ianuarie, trebuie să se grăbească să-şi cumpere biletele. Unele companii le-au epuizat deja, iar cele care au mai rămas au preţuri destul de piperate. Un bilet costă chiar şi 300 de euro."



"O recomandare ar fi să-şi rezerve biletele din timp. În cazul în care o fac chiar pe site-ul oficial al operatorului, al companiei aeriene, pot beneficia şi de preţuri mai mici, mai ales că pentru sărbători sunt şi oferte speciale pentru toţi pasagerii", a declarat Rodica Rusu, purtător de cuvânt Aeroportul Internaţional Chişinău.



În această perioadă, cele mai populare destinaţii la sosiri şi plecări sunt Roma, Veneţia, Viena, Londra şi Moscova.