Bilet care i-a schimbat radical viaţa. Un bărbat din Roşcani, Anenii Noi, a câştigat un sfert de milion de lei la Loteria Naţională

Un sfert de milion de lei câştigaţi cu un bilet la Loteria Naţională a schimbat radical viaţa unui bărbat din Roşcani, raionul Anenii Noi. Cu ajutorul acestei sume consistente, Sergiu Rudniţchi a scăpat de datorii şi a devenit un gospodar în toată legea.Serghei Rudnițchi are doi copii şi trei nepoţi. Bărbatul își amintește cu emoţii despre momentul în care a descoperit 250 de mii de lei într-un bilet norocos la Loteria Naţională."Atunci când am descoperit câştigul, tare mari emoţii. Am început a tremura, chiar şi lacrimile mi-au dat din ochi. Toţi au fost şi sunt bucuroşi de mine."Norocul a dat peste bărbat când tocmai căuta soluţii pentru a scăpa de povara creditelor luate în timp, iar salariul prea mic nu-i permitea să facă faţă obligaţiilor financiare."Eu am avut datorii şi dacă nu am avut putinţă de dat la timp, ele s-au adunat şi au crescut, şi au crescut şi s-au ridicat până la o sumă tare mare. Loteria Naţională a adus în viaţa mea tare mari schimbări spre bine. Am devenit mai plin de viaţă."Din banii câştigaţi, norocosul și-a renovat casa părintească şi şi-a amenajat curtea."Datorită la Loteria Naţională am făcut un gard de 100 de metri. Gardul era tare vechi."Datorită banilor câştigaţi, bărbatul a reuşit să treacăşi pe la stomatolog, şi-a cumpărat un gadget performant şi instrumentele necesare în gospodărie."Mi-am cumpărat şi o roabă care tot trebuieşte în gospodărie şi prinde bine. Maşină de cosit iarbă care mult mă ajută prin prejurul casei. Mi-am cumpărat un telefon performant, acum pot să vorbesc cu băieţii peste hotare, să îmi văd nepoţeii."Biletele cu câștigul ”Participare la tragere la sorți pentru Jocuri TV” pot deveni invitația în studioul Loteriei Naționale.Înregistrați biletele cu acest câștig pe site-ul 7777.md sau la numărul de telefon 022 333 777. Urmatorul norocos care va ajunge în studioul TV puteți fi chiar dumneavoastră. Urmăriţi emisiunea în fiecare zi de sâmbătă la ora 20:00.