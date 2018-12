BILANŢUL PROGRAMULUI SARD: Finanţări de aproximativ şase milioane şi jumătate de euro şi peste 60 de afaceri puse pe picioare

foto: programul SARD

Finanţări de aproximativ şase milioane şi jumătate de euro şi peste 60 de afaceri puse pe picioare. Este bilanţul programului SARD, finanţat de Uniunea Europeană, realizat în ultimii trei ani în Găgăuzia şi raionul Taraclia. Cu acazia încheierii proiectului, la Comrat s-au adunat beneficiarii pentru a se lăuda cu afacerele iniţiate.



În cadrul fiecărui proiect, europenii au venit cu o contribuţie de 40 la sută. Denis Caloianov are 29 de ani, iar de o lună are propria sa brutărie în Comrat. Tânărul spune că finanţarea nerambursabilă de 50 de miii de lei, obţinută în cadrul programului, l-a făcut să renunţe la ideea emigrării.



"După ce ne-am consultat împreună cu soţia am decis că e mai bine să rămânem în ţară şi să încercăm să deschidem un business acasă. Am început de la reţete simple din foietaj, aluat cu drojdie, aluat cu unt şi zahăr", a spus Denis Caloianov, proprietarul unei brutării din oraşul Comrat.



Şi Vera Coşarnaia şi-a deschis propria afacere acum un an. şi-a deschis propria afacere acum un an. Femeia produce lenjerie de pat, iar acum este în căutarea cumpărătorilor.



"Vom fi diferiţi prin faptul că ţesătura turcească va fi produsă aici, iar pentru cumpărător preţul va fi mai mic, deoarece să aduci produse gata făcute este mult mai scump decât să le coşi aici", a spus Vera Caşarnaia, proprietara unui atelier de cusut.



"Este unul dintre cele mai mari proiecte de investiţii care a pătruns în Taraclia şi Găgăuzia. Am realizat multe proiecte de infrastructură, au fost renovate drumuri, proiecte privind iluminatul stradal, am reabilitat grădiniţe şi am construit apeducte", a spus Chiril Tatarlî, preşedintele raionului Taraclia.



Antreprenorii au beneficiat și de consultanță pentru dezvoltarea afacerilor, pe durata unui an.



"Prin acest program am reuşit să facem această transformare ca oamenii să fie mai încrezători şi să înţeleagă că ei îşi pot rezolva problemele", a spus Dafina Gherceva, coordonatoare rezidentă a ONU în Moldova.



Afacerile iniţiate în cadrul programului au creat 180 de locuri de muncă.



"Comunităţile locale îşi vor dezvolta pe viitor capacităţile şi aptitudinile de a aplica şi a participa la alte proiecte la nivelul Republicii Moldova", a declarat Gintautas Baranauskas, şef adjunct al secţiei operaţiuni din cadrul UE în Moldova.



Reprezentanţii Programului SARD le-au mulţumit pentru implicare şi instituţiilor media, inclusiv televiziunii noastre.