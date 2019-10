Bilanţul negru în Japonia. 66 de oameni au murit din cauza taifunului Hagibis

Bilanţul negru al taifunului Hagibis din Japonia a ajuns la 66 de morţi. Numărul acestora ar putea să crească, având în vedere că există sute de persoane rănite şi încă câţiva sunt daţi dispăruţi. Odată ce ploile violente s-au oprit, sinistraţii au revenit acasă pentru a curăţa curţile. Totul arată ca după război. Construcţii prăbuşite, copaci rupţi. În case, mobila e plină de nămol, paturile sunt rupte şi abia mai poţi identifica obiectele din glod.

Un pensionar de 70 de ani susţine că până acum nu i-a mai fost dat să vadă asemenea prăpăd.

"Am 70 de ani, dar aşa ceva nu am mai văzut în viaţa mea. Au fost distruse o mulţime de amintiri şi când mă gândesc la asta mi se sfâşie sufletul. Este foarte dureros. Nu am avut aşa stare până acum".



"Mă bucur că rudele mele au rămas în viaţă. Asta înseamnă că nu am pierdut tot. În rest, vom curăţa pentru a putea începe o viaţă nouă".



În acelaşi timp, autorităţile de la Tokyo au anunţat că vor aloca fonduri speciale pentru a acoperi pagubele produse de furtuna Hagibis, cea mai violentă din ultimii 60 de ani.